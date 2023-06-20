Лідери Італії та Франції зустрілися в Парижі для "примирення" після міграційної суперечки та для спільної підтримки ППО України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрілася із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі після попередніх непорозумінь між країнами щодо міграційних питань.

Раніше міністр закордонних справ Італії раптово скасовував візит до Парижа на знак протесту проти критики Францією міграційної політики його країни.

Видання Politico цього місяця називало італійську прем’єрку "новим головним болем" Макрона напередодні виборів до Європарламенту.

Агенція France Press інформує, що напруження у стосунках між країнами виникло довкола ситуації з кораблем, що мав на борту близько 230 мігрантів. Італія не прийняла судно і зрештою це вимушена була зробити Франція.

Натомість нинішню зустріч у Парижі міжнародні оглядачі називають "примиренням".

Зустріч двох лідерів готувалася місяцями, але була офіційно підтверджена лише за день до візиту Мелоні. Загалом цього тижня президента Франції приймає кількох світових лідерів, зокрема, президента Південної Кореї та принца Саудівської Аравії.

Приїзд Мелоні до Франції видання Bloomberg назвало кульмінацією місяців дипломатичних зусиль із врегулювання складних відносин між країнами.

Система ППО для України від Італії та Франції

"Італія та Франція є ключовими гравцями, вони відіграють центральну роль в ЄС", — сказала Мелоні перед перемовинами зі своїм французьким колегою, висвітлюючи зокрема питання міграції, оборони та реформ Європейського Союзу.

Обидві країни спільно розробили систему ППО SAMP/T для України раніше і підтвердили під час зустрічі у Парижі, що програма уже працює.

Протиракетна система SAMP/T, яку у французькій армії також називають Mamba, призначена для захисту поля бою та чутливих тактичних об’єктів (на кшталт аеропортів та морських портів) від повітряних загроз, включаючи крилаті ракети, пілотовані та безпілотні літаки чи тактичні балістичні ракети.

Mamba є головним внеском Італії та Франції у тактичну протиракетну оборону НАТО, інформує спеціалізоване видання Army Recognition.

20 червня Макрон оголосив, що SAMP/T зараз розгорнуто в Україні.

За інформацією АР, очікується, що Макрон і Мелоні підтвердять спільну підтримку України у військовому, а також у гуманітарному, економічному, дипломатичному та судовому аспектах.

Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський побував у Римі з офіційним візитом минулого місяця. Італія - серед країн ЄС і НАТО, які надають найбільше допомоги зброєю, зокрема системами ППО.

А Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО, ніж раніше. Підстави так вважати дають висловлювання французького президента Еммануеля Макрона, інформує європейський кореспондент Голосу Америки.