Представниця США в ООН: Попереду - більше жорсткіших санкцій щодо Росії 

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю заявила, що США розглядають більше жорсткіших санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

“Ми продовжуємо розглядати нові і більш жорсткі заходи щодо росіян”, - заявила американська дипломатка в ефірі каналу CNN.

“Ми продовжуємо вивчати це питання. Ми нарощуємо в міру того, як росіяни нарощують, то ж ще більше - попереду”, - додала вона.

Очільниця місії США в ООН не виключає, що наступні санкції можуть стосуватись енергетичного сектору Росії.

“Хоча питання енергетики не було включене в останньому оголошенні (про відключення окремих банків РФ від системи SWIFT - ред.), це не означає, що це питання не розглядається. Ми також хочемо зробити все можливе, щоб захистити власну економіку від впливу внаслідок такого рішення”, - додала представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

На питання американських журналістів, чи Білий дім не боїться, що Росія помститься за санкції, представниця США в ООН відповіла: “Володимир Путін дуже непередбачуваний. Будемо бачити, як він відповість. Але він має знати: якщо він відповість, ми також будемо готові відповісти”.

У неділю, 27 лютого, українське представництво в ООН повідомило, що звернулось до членів Ради безпеки ООН з проханням скликати екстрену сесію Генасамблеї ООН. На рівні Генасамблеї Російська Федерація не має права вето.

26 лютого США, Велика Британія, ЄС та Канада заявили про намір заблокувати доступ деяких банків Росії до міжнародної платіжної системи SWIFT.

В матеріалі використані джерела CNN