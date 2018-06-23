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Лінкявічус до народу України: ваша боротьба проти агресора не забута.

  • Голос Америки
Лінас Лінкявічус

Під час свого візиту на схід України, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус звернувся зі словами підтримки до народу України.

«Хочу запевнити народ України: ваша боротьба проти агресора не забута», - написав Лінкявічус у Twitter.

“Ваша боротьба за свободу і Євроатлантичне майбутнє вашої країни має підтримку. Литва та міжнародна спільнота підтримують Україну», - наголосив міністр.

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