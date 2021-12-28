Літаки-розвідники США пролетіли поруч із контрольованою бойовиками частиною Донбасу

Два американські розвідувальні літаки, що мають унікальні можливості для збирання інформації, здійснили 27 грудня політ над східною частиною України неподалік від території, контрольованої російськими гібридними силами. Це одна з перших таких операцій американської армії, повідомляє журнал Forbes.

За даними Forbes, літаки-розвідники E-8C та RC-135V перебували у повітряному просторі України приблизно за 60 кілометрів від лінії розмежування. E-8C обладнаний потужним радаром, здатним відстежувати обʼєкти, що рухаються, впродовж деякого часу, що дає точне уявлення про пересування до 600 одиниць бойової техніки в радіусі понад 250 кілометрів. Boeing RC-135V веде радіоелектронну розвідку, може перехоплювати переговори їхніх екіпажів.

Журнал наголошує, що місія також мала символічний характер. Вона була здійснена попри недавнє попередження міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про «серйозні наслідки розміщення сил НАТО» поблизу російських кордонів. Літаки літали з увімкненим транспондерами, що дозволяло російській стороні відстежувати їхнє пересування.

У матеріалі використано статті Forbes, "Радіо Свобода"

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