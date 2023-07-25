Любомир Ференс — про враження від спілкування з полоненими росіянами. Відео

Доступ до таких осіб суворо обмежений, проте журналістові Любомиру Ференсу вдалося провести з ними сотні годин особистих інтерв’ю. Своїми враженнями від спілкування з полоненими росіянами, Любомир поділився з Омеляном Ощудляком та Юрієм Данкевичем.
Доступ до таких осіб суворо обмежений, проте журналістові Любомиру Ференсу вдалося провести з ними сотні годин особистих інтерв’ю. Своїми враженнями від спілкування з полоненими росіянами, Любомир поділився з Омеляном Ощудляком та Юрієм Данкевичем.
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