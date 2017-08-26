Любовний трикутник століття: Діана, Чарльз... і Камілла

Напередодні 20-ї річниці смерті принцеси Діани 31 серпня видання USA TODAY опублікувало історію її стосунків із принцом Чарльзом, звернувши увагу на роль, яку відіграла його теперішня дружина Камілла.

Коли 20-річна Діана Спенсер виходила заміж за 32-річного принца Чарльза у 1981 році, здавалося, що їй судилося стати королевою. За церемонією спостерігало 750 мільйонів людей в усьому світі.

Але їхній 15-річний шлюб був приречений із самого початку, пише видання. Як громадськість пізніше дізналася, серце Чарльза було пов'язане з Каміллою Шенд, жінкою, з якою він познайомився більше десяти років тому, в 1970-му.

Чому ж тоді не вона стала дружиною? Усьому виною її менш ніж королівські якості, пояснює USA TODAY. Камілла не мала аристократичного родоводу і не розглядалася як «незаймана» достатньо для належного залицяння та ролі королівської дружини.

І так Камілла продовжила життя першою, вийшовши заміж за Ендрю Паркера Боулза, поки Чарльз служив у Королівському флоті. Спустошений принц залишався близьким другом з Камілою (відродивши інтимний зв'язок із нею наприкінці 1970-х років), аж поки не зійшовся у 1981 році з прекрасною молодою блондинкою леді Діаною Спенсер, 19-річною дочкою графа з сім'ї, старішої, ніж Віндзори. Чарльз також зустрічався зі старшою сестрою Діани Сарою в 1977 році, розірвавши стосунки після того, як вона почала спілкуватися з пресою, додає видання.

Чи був це справжній шлюб? Репортер запитав у пари, чи вони були закоханими в 1981 році. «Звичайно», – відповіла стримано Діана. «Що б «закохані» не означало», – додав Чарльз. Чоловік і жінка бачили одне одного лише десяток разів, перш ніж одружилися, зазначає USA TODAY.

Перші кілька років подружнього життя, протягом яких за парою пильно спостерігала громадськість, були відносно стабільними, але в 1986 році, після народження двох синів – принца Вільяма (нині 35 років) та принца Гаррі (32 роки), принц Чарльз відновив свій зв'язок із Каміллою. Щоб помститися, Діана зав’язала п'ятирічний роман із її інструктором з верхової їзди Джеймсом Г’юітом, йдеться в статті.

У 1995 році журналіст BBC Мартін Башир запитав принцесу Діану, чи вона вважає, що Камілла сприяла розпаду її шлюбу. «Ну, у цьому шлюбі нас було троє, так що це було трохи багатолюдно», – дала вона славнозвісну відповідь.

І Діана сказала біографу Ендрю Мортону, що вона колись зустрілася з Каміллою віч-на-віч. «Я знаю, що відбувається між тобою і Чарльзом, і я просто хочу, щоб ти це знала, – згадувала Діана в аудіозаписі Мортона, книга якого «Діана: Її справжня історія» (1992) відкрила для публіки таємницю невдалого шлюбу в Уельсі. – Вона сказала мені: «У тебе є все, що ти коли-небудь хотіла. Усі чоловіки світу закохані в тебе, і в тебе є двоє прекрасних дітей, чого ще ти хочеш?» Я відповіла: «Я хочу свого чоловіка». І я сказала: «Мені шкода, що я на шляху... і це, мабуть, пекло для вас обох, але я знаю, що відбувається. Не стався до мене як до ідіотки», пише USA TODAY.

Королівська пара юридично відокремилася в 1992 році і розлучилася в 1996 році. Понад 30 років після початку їхніх відносин принц Чарльз одружився з Каміллою в 2005 році.

Коротка цивільна церемонія в міській раді Віндзора була приголомшливою: ніколи раніше майбутній король не одружувався на розлученій жінці; ніколи раніше жінка не одружилася з принцом Уельським і приймала менший титул, ніж принцеса (Камілла була названа герцогинею Корнуольською), наголошує видання.

Хоча королева Єлизавета II та принц Філіп не були присутніми на скромній, непоказній, позбавленій зайвих надмірностей цивільній церемонії, вони відвідали службу благословення в церкві Святого Джорджа у Віндзорському палаці, після якої відбувся прийом для близько 800 людей, йдеться в матеріалі.

Через дванадцять років друга дружина Чарльза тихо заслужила довіру громадськості після скелястого початку її публічного життя, викликаного її відносинами з Чарльзом під час його нещасливого шлюбу з покійною принцесою Діаною, пише USA TODAY.

Колись відома як «найбільш ненависна жінка в Британії», через десять років герцогиня Корнуольська здобула більш прихильне ставлення британської громадськості, згідно з опитуванням, проведеним для CNN у 2015 році.

Опитування виявило, що опозиція до того, щоб Камілла в кінцевому підсумку називалася королевою Каміллою – колись на рівні вище 73% – впала до 35%, і майже кожен четвертий британець заявив, що вона подобається йому більше, ніж це було 10 років тому, повідомляє видання.

«Завжди чудово, коли хтось, кого ти знаєш, кого відчуваєш, розуміє і хоче заохотити, – поділився принц Чарльз із CNN. – Хоча вона, безумовно, кепкує, якщо я починаю надто серйозно ставитися до речей. І все це допомагає».

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