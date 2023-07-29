Ліверпуль провів Марш рівності KyivPride від імені України. Фоторепортаж

Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну Росії проти України масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.
Раніше цього року це ж британське місто приймало і Єврообачення-2023 від імені України, коли фінал пісенного конкурсу зібрав найбільшу телевізійну аудиторію (лише у Британії конкурс подивились 11 мільйонів глядачів).
Вітати захід ЛГБТІК+ на вулиці Ліверпуля вийшли тисячі людей.
“Війна не закінчилась”, – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.
Едвард Різ, речник КиївПрайду, також взяв участь у події. Як цитує Різа видання Guardian, парад має на меті “нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася”.
За словами Різ, представники ЛГБТІК+ спільноти страждають від відсутності прав у всьому світі. “Консервативна християнська програма та антигендерний рух є дуже потужними тут, у Великій Британії, США та Європі та всюди, тому дуже важливо вистояти разом, тому що ця війна за наші права не закінчилася”, - каже активіст.
Різ також заявив у Ліверпулі, що “Україна бореться за своє виживання”, цитує активіста видання Sky News.
Про війну в Україні та терористичні атаки Росії члени ЛГБТІК+ спільноти нагадували і під час Прайду у Німеччині.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у лавах Збройних Сил України геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди служать пліч-о-пліч із гетеросексуальними військовими. Вони мають власне об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" та шеврон із єдинорогом. Одностатеві пари в Україні не можуть офіційно скріпити свої стосунки перед державою.