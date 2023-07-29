Ліверпуль провів Марш рівності KyivPride від імені України. Фоторепортаж

Раніше цього року це ж британське місто приймало і Єврообачення-2023 від імені України, коли фінал пісенного конкурсу зібрав найбільшу телевізійну аудиторію (лише у Британії конкурс подивились 11 мільйонів глядачів).

Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну Росії проти України масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.

“Війна не закінчилась”, – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.

Едвард Різ, речник КиївПрайду, також взяв участь у події. Як цитує Різа видання Guardian , парад має на меті “нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася”.

За словами Різ, представники ЛГБТІК+ спільноти страждають від відсутності прав у всьому світі. “Консервативна християнська програма та антигендерний рух є дуже потужними тут, у Великій Британії, США та Європі та всюди, тому дуже важливо вистояти разом, тому що ця війна за наші права не закінчилася”, - каже активіст.