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Ліверпуль провів Марш рівності KyivPride від імені України. Фоторепортаж

  • Голос Америки
Учасники КиївПрайду у Ліверпулі з антивоєнним банером, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble Photo: Reuters

Британське місто Ліверпуль прийняло парад КиївПрайд замість столиці України, тому що через війну Росії проти України масові акції на вулицях Києва наразі заборонені.

Раніше цього року це ж британське місто приймало і Єврообачення-2023 від імені України, коли фінал пісенного конкурсу зібрав найбільшу телевізійну аудиторію (лише у Британії конкурс подивились 11 мільйонів глядачів).

Британський артист розважальних шоу Біллі Реймонд, одягнений як британська королева, тримає прапор України під час участі у Прайді в Ліверпулі, 29 липня 2023. Reuters/Phil Noble
Британський артист розважальних шоу Біллі Реймонд, одягнений як британська королева, тримає прапор України під час участі у Прайді в Ліверпулі, 29 липня 2023. Reuters/Phil Noble

Вітати захід ЛГБТІК+ на вулиці Ліверпуля вийшли тисячі людей.

“Війна не закінчилась”, – з таким гаслом на постерах (офіційне гасло КиївПрайду-2023) йшли учасники Прайду вулицями британського міста. Багато з них - в одязі кольорів українського прапора.

Антивоєнні заклики у Ліверпулі, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Антивоєнні заклики у Ліверпулі, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble

Едвард Різ, речник КиївПрайду, також взяв участь у події. Як цитує Різа видання Guardian, парад має на меті “нагадати світу та Великій Британії, що війна не закінчилася”.

За словами Різ, представники ЛГБТІК+ спільноти страждають від відсутності прав у всьому світі. “Консервативна християнська програма та антигендерний рух є дуже потужними тут, у Великій Британії, США та Європі та всюди, тому дуже важливо вистояти разом, тому що ця війна за наші права не закінчилася”, - каже активіст.

ЛГБТІК+ спільнота проти російського тероризму. 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
ЛГБТІК+ спільнота проти російського тероризму. 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble

Різ також заявив у Ліверпулі, що “Україна бореться за своє виживання”, цитує активіста видання Sky News.

Про війну в Україні та терористичні атаки Росії члени ЛГБТІК+ спільноти нагадували і під час Прайду у Німеччині.

Як повідомляв раніше Голос Америки, у лавах Збройних Сил України геї, лесбійки, бісексуальні та трансгендерні люди служать пліч-о-пліч із гетеросексуальними військовими. Вони мають власне об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" та шеврон із єдинорогом. Одностатеві пари в Україні не можуть офіційно скріпити свої стосунки перед державою.

Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble
Ліверпуль, 29 липня 2023 р. REUTERS/Phil Noble

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