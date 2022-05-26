МЗС Британії: російську агресію можна зупинити лише силою

Колишній радник президента США з національної безпеки Генрі Кіссінджер під час Всесвітнього Економічного форуму у Давосі запропонував, що мирна угода між Україною й Росією мала б передбачати повернення до ситуації, яка була перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, тобто до 24 лютого.

Він вважає, що Захід має дозволити Росії залишити за собою Крим, який Росія відібрала в України в 2014 році.

«Продовження війни за межами цієї точки буде вже не про свободу України… а про нову війну проти самої Росії”, - вважає Генрі Кіссінджер, який працював в Адміністраціях двох американських президентів Ричарда Ніксона та Джерельда Форда.

98-річний політик закликав країни Заходу припинити спроби завдати нищівної поразки російським військовим в Україні.

Американський сенатор-демократ Джо Менчин, виступаючи у Давосі, заявив, що позиція США - щоб Україна закінчила цю війну перемогою, а не угодою.

“Ми повністю віддані підтримці України усіма способами, які можливі, допоки є допомога інших країн НАТО і решти вільного світу. Ми всі в цьому - разом. І я особисто повністю відданий тому, щоб бачити Україну до кінця з перемогою, а не вирішувати ситуацію якоюсь угодою. Не думаю, що це наша позиція, і вона не повинна такою бути”, - зазначив сенатор Джо Менчин, виступаючи на одній із панелей Всесвітнього Економічного форуму.

Колишній конгресмен від Республіканської партії у штаті Міссурі Том Коулмен вважає пропозицію Кісінджера проявом слабкості.

“Доктрина Кісінджера - мир через слабкість”, - написав він у Твітері.

Відреагував за рекомендацію Кісінджера і глава уряду Нідерландів.

“Боюся, що по телебаченню зараз я маю офіційно заявити, що я не погоджуюсь із Генрі Кіссінджером”, - заявив Марк Рютте в ефірі американського каналу CNBC.

Членкиня Палати представників від штату Вайомінг від Демократичної партії Карлі Провенза, коментуючи пропозицію Кісінджера, очевидно, згадує участь США у Камбоджі: “Генрі Кіссінджер повинен отримувати лише рядки в пресі, коли його описують як військового злочинця, відповідального за геноцид”, - заявила конгресвумен у Вайомінгу.

Конгресмен-демократ Джеррі Коннолі доповнює: “Це від людини, яка дала нам Пол Пота, Піночета та фальшиву мирну угоду після продовження В'єтнамської війни на п’ять років”, - зазначив у Твітері Коннолі.

Пол Пот був прем'єр-міністром Камбоджі, який вважав себе учнем Сталіна. Під час його правління був організований геноцид у Камбоджі, який супроводжувався масовими репресіями, депортаціями та голодом.

На думку деяких істориків, військовий наступ США у Камбоджу 1973 року - за правління президента Ніксона - сприяв тому, що до влади у Камбоджі прийшли червоні кхмери та Пол Пот. Генрі Кіссінджер у той час відігравав ключову роль у закордонній політиці США як радник президента із національної безпеки.

Чимало критики на адресу Кісінджера звучить і в експертному середовищі.

Президент Ради із міжнародних відносин у США Ричард Хаас вважає, що пропозиція Кісінджера не вигідна ні Україні, ні Росії.

“У Давосі Генрі Кісінджер виступив за повернення до попереднього статус-кво. Ймовірно, до ситуації лютого 2022 року. Швидше всього, це буде відкинуто Україною, бо надто багато від чого треба відмовитись. І Путіним — бо це надто мало дає Росії. Все це свідчить про тривалу війну”, - зазначив американський експерт.

Експерт “Атлантичної Ради” Андрес Аслунд вважає “єдиним логічним завершенням війни - це коли Путін втратить владу в Росії”.

“Єдина проблема, яка була і є, це Путін. Він потребує війни, щоб виправдати свої репресії та посилити імперські настрої заради своєї популярності”, - пише у Твітері Аслунд.

Він додає: “Якщо він не втратить владу в Москві, Путін має бути розбитий і вигнаний з України. Українці це розуміють. А неосвічені або цинічні персонажі в Італії, Франції, Німеччині та Кіссінджер мають замовкнути й прокинутися”.

“Кіссінджер - один з найбільш високооплачуваних політичних консультантів у світі. Якщо він каже, що Україна має віддати Росії (тобто Путіну) територію, відразу виникає питання: скільки йому за це (і як) заплатив Путін. Йому 98 років, скоро буде 99, і все ще бореться за останній долар. Як сумно”, - емоційно коментує Аслунд позицію колишнього радника президента США з нацбезпеки.

Катерина Ющенко, колишня Перша леді України, згадує, як наприкінці 80-х Кісінджер не вірив у незалежність України.

“У січні 1988 року я відвідала лекцію Кіссінджера в фонді Heritage. Тоді він сказав, що СРСР не розпадеться, що ми швидше побачимо незалежну Каліфорнію, ніж незалежну Україну. І через 4 роки я бачила, як він у Києві намагався укласти угоду, щоб бути радником нашого першого Президента”, - ділиться спогадами пані Ющенко.

Менш активно висловлюють позицію прихильники Кісінджера. Один з них - Майкл Салла, колишній професор політичних наук у США, а нині - автор і публіцист.

На його думку, допомога Західних країн Києву, до якої закликали у Давосі політики та експерти, може призвести до війни США з Росією.

“Сенатор Джо Манчин на засіданні Всесвітнього економічного форуму сказав, що США і НАТО повинні допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, а не шукати рішення шляхом переговорів. Провідні демократи стали розпалювачами війни, які ведуть США до відвертої війни з Росією. Це божевілля”, - пише у Твітері колишній професор Салла.



Як повідомляв Голос Америки, напередодні 98-річний Генрі Кіссінджер висловив думку, що внаслідок російської війни в Україні міжнародній спільноті необхідно буде шукати домовленості з Росією. Ці слова чимало коментаторів потрактували як заклик до українських територіальних поступок в обмін на мир з Росією.