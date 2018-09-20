Непрозорі ТОВ приховують хто фінансує українські операції впливу за кордоном – Open Secrets

Мережа товариств з обмеженою відповідальністю, офшорних рахунків, компаній-оболонок та інших непрозорих компаній, які здійснюють виплати в інтересах колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, витратили більше мільйона доларів на операції впливу в США. Про це йдеться в дослідженні аналітика Анни Масолії, опублікованому впливовою американською неурядовою організацією Центр відповідальної політики Open Secrets, що відслідковує гроші в політиці.

Джерела фінансування нещодавніх операцій за кордоном залишаються прихованими, наголошує аналітик.

Масолія дослідила документи бази даних Міністерства юстиції США а також інші відкриті дані, що стосуються роботи ряду лобістів в інтересах політика.

7 травня 2018 року, товариство з обмеженою відповідальністю під назвою ITBC LLC було засновано в штаті Меріленд. Через кілька тижнів використовуючи назву Innovative Technology and Business Consulting, ТОВ підписало контракт, що передбачав виплати $50 000 на місяць а також шестизначну одноразову виплату компанії Livingston Group – лобістській фірмі, якою керує колишній конгресмен Боб Лівінстон на "представництво в урядових відносинах та послуги з лобізму у федеральному уряді з питань, що стосуються України та інших за домовленістю", повідомляє Масолія.

Реєстраційні документи Livingston Group, подані у відповідності до вимог законодавства США з реєстрації іноземних агентів (FARA), вказує основного іноземного замовника - “Innovative Technology and Business Consulting LLC”, або “ITBC LLC”. Тимошенко в документах не згадується.

Тимошенко заявляє, що вона не підписувала контракти і інформація є "неправдивою", а лист "підробним"

Можлива робота ТОВ на користь інтересів Тимошенко була зазначена лише в змінах до матеріалів надісланих до Міністерства юстиції США. В інформаційних матеріалах йшлося про намір Тимошенко відвідати Вашингтон в липні.

Тимошенко заявляє, що вона не підписувала контракти і інформація є "неправдивою", а лист "підробним". Вона назвала це "спеціальною операцію з моєї дискредитації", в коментарі для української преси.

Це не вперше, коли проти Тимошенко, ймовірно, проводиться така дискредитація. Документи, які нещодавно отримало видання The Guardian свідчать про інформаційну кампанію проти Тимошенко, які організовував Пол Манафорт.

В квітні 2018 року, компанія Avenue Strategies Global LLC, заснована прихильниками Трампа Корі Левандовські та Баррі Беннеттом припинила дію контракту на просування інтересів Тимошенко в США, повідомляє аналітик з посиланням на інформацію FARA.

Це відбулось практично через лічені тижні роботи. Avenue Strategies подала документи до Міністерства юстиції для реєстрації роботи з просування інтересів Тимошенко в березні 2018 року через ТОВ Two Paths LLC.

Two Paths LLC було засновано в Делавері, штаті, який вимагає мінімального розголошення інформації про компанії. Документи подані на виконання вимог законодавства FARA, зазначають адресу в офісі в Нью-Йорку, власником якого є американець українського походження юрист Марлен Кружков. Його підпис також стоїть на контрактах, які є серед документів в Міністерстві юстиції США.

Тимошенко зазначила, що вона "вдячна" Avenue Strategies і "тим, хто фінансував контракт з лобістами" – їх особи розкрито не було

Кружков заявляє про себе як про радника "російських олігархів" в статтях та інформації на сайтах юридичних компаній, де він працював.

Після того, як робота Avenue Strategies з Two Paths LLC почала привертати увагу ЗМІ, Тимошенко оголосила, що вона повідомила Two Paths LLC, що контракт було укладено без її відома і відмовилась від представництва її інтересів, бо це суперечило б українському законодавству.

Тимошенко зазначила, що вона "вдячна" Avenue Strategies і "тим, хто фінансував контракт з лобістами" – їх особи розкрито не було, йдеться в дослідженні.

Використання компаній оболонок та інших непрозорих організацій практично в кожному випадку нещодавніх виплат пов'язаних з інтересами Тимошенко, ускладнюють завдання розрізнити між тими витратами, які Тимошенко організувала і тими витратами, на які вона повноважень не давала – джерело фінансування виплат між TBC LLC та Two Paths LLC залишається невідомим, наголошує аналітик.

Тимошенко, Джим Слеттері та Avenue Strategies не відповіли на запит про коментар від OpenSecrets, зауважує видання.

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