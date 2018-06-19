Ломаченку у Голлівуді запропонують ролі у "Термінаторі" та "Кріді"?

Василь Ломаченко - боєць на верхвіці рейтингу боксерів "рound-for-pound" (перекладається як "найкращий, незалежно від вагової категорі"). Так українського боксера привітали в студії онлайн-шоу «Below the belt» американської телемережі Showtimе, де в інтерв’ю коміку та колишньому бійцю Брендону Шаубу Ломаченко розповів про своїх нових голлівудських друзів, реабілітацію після бойової травми, поєдинок із Мені Пак’яо, та про те, на чиї титули він поклав око.

Про зустріч із Сильвестром Сталлоне та Арнольдом Шварценеґґером:

Брендон Шауб: Лома, я бачив відео, де ти разом із Арнольдом Шварценеґґером...

Василь Ломаченко: Так, я був дуже щасливий, коли він підійшов та побажав мені швидкого одужання. Ще дитиною я дивився із ним фільми. Це було великим сюрпризом для мене.

БШ: Можливо він створить для тебе нову роль у фільмі "Термінатор"?

ВЛ: Можливо, я готовий.

БШ: Ти був нещодавно у Санта-Моніці (штат Каліфорнія). У тебе був ланч із Сільвестром Сталлоне. Про що ви розмовляли?

ВЛ: Для мене це було великим сюрпризом тому що я нічого не знав про цю зустріч. Було дуже цікаво та весело.

БШ: Можливо він поставить тебе у наступний фільм серії "Крід"?

ВЛ: Можливо, я не знаю.

БШ: У тебе попереду ще багато іншої роботи, але я бачу тебе в Голлівуді також.

Про реабілітацію:

БШ: Ти зустрівся тут із Сталлоне тому, що проходив реабілітацію у Каліфорнії. Операція здається була у середу. Як ти себе почуваєш?

ВЛ: Непогано. Скоро почнемо робити вправи.

БШ: Щодо графіку, після такої операції, як довго ти будеш відсутній у ринзі?

ВЛ: Мені знадобиться чотири місяці на відпочинок і тоді я можу почати готуватися до наступного бою.

Про наступні вершини:

БШ: Після одного із твоїх найкращих поєдинків, звісно всі хочуть побачити бій із Мені Пак’яо. Але після перерви у 6 місяців, яка здається на тебе чекає, я припускаю, що тобі потрібно орієнтуватися на дещо легший бій. Однак, чи бачиш цей бій у майбутньому?

ВЛ: Так, можливо. Подивимося, хоча він вже застарий для цього виду спорту.

БШ: А щодо Майкі Ґарсії? Він зараз на піку.

ВЛ: Так, я хочу цей бій.

БШ: Подивись, як у тебе очі загорілися

ВЛ: Так, я цього хочу. Він досі у ваговій категорії 135 фунтів. У нього попереду бій за об’єднання титулів із Робертом Істером. Можливо у майбутньому, десь на початку 2019 я зможу провести бій з Ґарсією. Чому б і ні? Нам з ним потрібно провести об’єднавчий бій.

Як відомо, 12-го травня у Нью-Йорку відбувся поєдинок між українцем Василем Ломаченком та венесуельцем Хорхе Лінаресом, в якому він здобув пояс чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі. Він зміг нокаутувати суперника у 10-му раунді поєдинку, який непросто склався для Ломаченка. Під час бою українець травмував праве плече. Лікується він у США, де 30-го травня у Лос-Анджелесі його успішно оперували.

Ломаченко зазначив у інтерв’ю на своєму каналі в Youtube, що одним із його лікарів є дружина Сталлоне.

Дивіться також: Тріо українських боксерів викликало ажіотаж у США напередодні поєдинків. Відео