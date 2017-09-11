Лондон випереджає Нью-Йорк у рейтингу міжнародних фінансових центрів попри Brexit

Лондон залишається найпривабливішим містом світу для фінансових компаній навіть в умовах непевності через процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Агенція Reuters пише, що Лондон, згідно з дослідженням аналітичної фірми Z/Yen, також різко збільшив відрив від американського Нью-Йорка.

У цьому рейтингу, де максимальна кількість балів становить 1 000, Лондон отримав 795, а Нью-Йорк - 786.

Розрив (24 бали) найбільший відтоді, як в Z/Yen почали випускати такі дослідження 2007 року.

Reuters у повідомленні нагадує, що президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з планованої транс-тихоокеанської торговельної угоди і наполягає на більш ізоляціоністській екномічній політиці.

Автори дослідження наголошують, що привабливість міста як світового фінансового центру залежить від надійних зв’язків між місцевою та глобальною економікою.

Вони повідомляють, що враховують чинники в таких категоріях як людські ресурси, бізнес середовище, доступ до ринків, інфраструктура і загальна конкурентність.

У списку 25-ти ключових фінансових центрів в індексі Z/Yen - 5 американських міст, і на провідних місцях розташовані азійські метрополіси: Гонконг і Сінгапур, але немає жодного міста зі Східної Європи.

Десятка "Індексу глобальних фінансових центрів" Z/Yen:

Лондон 795 Нью-Йорк 786 Гонконг 695 Сінгапур 675 Цюріх 665 Франкфурт 642 Женева 640 Чикаго 637 Токіо 628 Сідней 621

Тим часом Reuters підкреслює, що лобістська група TheCityUK застерігає Лондон від самозаспокоювання і повторює заклики до британського уряду: чіткіше визначити умови виходу країни з ЄС і можливого перехідного періоду з весни 2019 року.

“Оскільки таких даних немає, багато компаній вже почали втілювати свої плани на випадок несприятливих ситуацій”, - сказав керівник TheCityUK Майлс Келік.

Міжнародні банки та інші великі компанії розглядають можливість перенесення операцій або штаб-квартир з Лондона до країн на європейському континенті і серед найпривабливіших центрів називають Париж, Франкфурт та інші.

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