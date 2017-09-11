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Лондон випереджає Нью-Йорк у рейтингу міжнародних фінансових центрів попри Brexit

Одне з головних завдань мера Лондона Бориса Джонсона - зберегти привабливість міста для бізнесу.

Лондон залишається найпривабливішим містом світу для фінансових компаній навіть в умовах непевності через процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Агенція Reuters пише, що Лондон, згідно з дослідженням аналітичної фірми Z/Yen, також різко збільшив відрив від американського Нью-Йорка.

У цьому рейтингу, де максимальна кількість балів становить 1 000, Лондон отримав 795, а Нью-Йорк - 786.

Розрив (24 бали) найбільший відтоді, як в Z/Yen почали випускати такі дослідження 2007 року.

Reuters у повідомленні нагадує, що президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з планованої транс-тихоокеанської торговельної угоди і наполягає на більш ізоляціоністській екномічній політиці.

Автори дослідження наголошують, що привабливість міста як світового фінансового центру залежить від надійних зв’язків між місцевою та глобальною економікою.

Вони повідомляють, що враховують чинники в таких категоріях як людські ресурси, бізнес середовище, доступ до ринків, інфраструктура і загальна конкурентність.

У списку 25-ти ключових фінансових центрів в індексі Z/Yen - 5 американських міст, і на провідних місцях розташовані азійські метрополіси: Гонконг і Сінгапур, але немає жодного міста зі Східної Європи.

Десятка "Індексу глобальних фінансових центрів" Z/Yen:

  1. Лондон 795
  2. Нью-Йорк 786
  3. Гонконг 695
  4. Сінгапур 675
  5. Цюріх 665
  6. Франкфурт 642
  7. Женева 640
  8. Чикаго 637
  9. Токіо 628
  10. Сідней 621

Тим часом Reuters підкреслює, що лобістська група TheCityUK застерігає Лондон від самозаспокоювання і повторює заклики до британського уряду: чіткіше визначити умови виходу країни з ЄС і можливого перехідного періоду з весни 2019 року.

“Оскільки таких даних немає, багато компаній вже почали втілювати свої плани на випадок несприятливих ситуацій”, - сказав керівник TheCityUK Майлс Келік.

Міжнародні банки та інші великі компанії розглядають можливість перенесення операцій або штаб-квартир з Лондона до країн на європейському континенті і серед найпривабливіших центрів називають Париж, Франкфурт та інші.

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