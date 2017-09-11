Лондон випереджає Нью-Йорк у рейтингу міжнародних фінансових центрів попри Brexit

Лондон залишається найпривабливішим містом світу для фінансових компаній навіть в умовах непевності через процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу.
Агенція Reuters пише, що Лондон, згідно з дослідженням аналітичної фірми Z/Yen, також різко збільшив відрив від американського Нью-Йорка.
У цьому рейтингу, де максимальна кількість балів становить 1 000, Лондон отримав 795, а Нью-Йорк - 786.
Розрив (24 бали) найбільший відтоді, як в Z/Yen почали випускати такі дослідження 2007 року.
Reuters у повідомленні нагадує, що президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з планованої транс-тихоокеанської торговельної угоди і наполягає на більш ізоляціоністській екномічній політиці.
Автори дослідження наголошують, що привабливість міста як світового фінансового центру залежить від надійних зв’язків між місцевою та глобальною економікою.
Вони повідомляють, що враховують чинники в таких категоріях як людські ресурси, бізнес середовище, доступ до ринків, інфраструктура і загальна конкурентність.
У списку 25-ти ключових фінансових центрів в індексі Z/Yen - 5 американських міст, і на провідних місцях розташовані азійські метрополіси: Гонконг і Сінгапур, але немає жодного міста зі Східної Європи.
Десятка "Індексу глобальних фінансових центрів" Z/Yen:
Тим часом Reuters підкреслює, що лобістська група TheCityUK застерігає Лондон від самозаспокоювання і повторює заклики до британського уряду: чіткіше визначити умови виходу країни з ЄС і можливого перехідного періоду з весни 2019 року.
“Оскільки таких даних немає, багато компаній вже почали втілювати свої плани на випадок несприятливих ситуацій”, - сказав керівник TheCityUK Майлс Келік.
Міжнародні банки та інші великі компанії розглядають можливість перенесення операцій або штаб-квартир з Лондона до країн на європейському континенті і серед найпривабливіших центрів називають Париж, Франкфурт та інші.
Дивіться також: Урагани б'ють по економіці США
Facebook Forum