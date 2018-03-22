Британія переконує Євросоюз, що Росія - довготермінова загроза

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей скористається самітом ЄС у Брюсселі у четвер, щоб закликати до єдності у протидії загрозі, яку становить Росія для демократичних країн Європи.

Чільні представники британського уряду, які побажали залишитися неназваним, перед самітом поінформували міжнародну пресу про налаштованість Лондона вказати союзникам, що “Росія проявила себе як стратегічний ворог, а не як стратегічний партнер”.

“Російська загроза не поважає кордони, і тому ми усі під загрозою”, - заявив інший посадовець.

Лондон домагатиметься, щоб лідери ЄС спільно засудили Москву у зв’язку з застосуванням нервово-паралітичної отрути в англійському місті Солсбері при спробі убивства колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля.

Британці заявляють, що перші результати розслідування, яке виявило отруту - зразок хімічної зброї і відмова Москви надавати пояснення на тлі тривалої підривної діяльності проти Заходу, вказують на російську відповідальність.

У Лондоні також наголошують на довгому списку політичних убивств за наказами Кремля з минулого.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон напередодні повторив, що Британія досі вимагає видачі двох російських громадян, підозрюваних у вбивстві радіоактивною отрутою колишнього службовця КГБ Олександра Литвиненка 2006 р. в Лондоні.

Міністр заявив у середу, що він згоден із оцінками, що президент Путін скористається цьогорічним чемпіонатом світу з футболу в Росії так само, як Гітлер скористався Олімпіадою 1936 року для підвищення престижу свого режиму.

При цьому він сказав, що британський бойкот чемпіонату буде лише частковим.

Терезі Мей доведеться подолати небажання керівників деяких країн в ЄС, які виявляли симпатії до Москви і бажання підтримувати тісніші стосунки з президентом Путіним.

До таких країн зараховують Грецію та Угорщину, які згідно з повідомленнями із зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок домагалися стриманішої спільної заяви щодо Росії.

Але в ЄС достатньо лідерів, які будуть готові підтримати Британію.

У середу президент Європейської ради Дональд Туск заявив: “Очевидно, що нам треба покращити нашу готовність до майбутніх нападів”.

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