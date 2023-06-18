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- Голос Америки
- Reuters
Лондон допоможе Києву посилити кібербезпеку на тлі контрнаступу
Велика Британія розширить свою програму допомоги кіберзахисту України на тлі контрнаступу ЗСУ.
Британський уряд заявив, що надасть ще 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,5 мільйона доларів) фінансування з потенційним надходженням ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів від міжнародних союзників.
Лондон заявив, що пакет, який доповнює 6,35 мільйона фунтів стерлінгів, оголошених минулого року, дозволить Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії.
"Жахливі атаки Росії на Україну не обмежуються їхнім варварським вторгненням на землі, але також передбачають жахливі спроби атакувати їхню кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергопостачання, невинним українцям", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
"Це фінансування має вирішальне значення для припинення цих нападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти та знешкоджувати шкідливі програми, націлені на них".
Наступного тижня на конференції у Лондоні Сунак також попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну на конференції, щоб допомогти їй відновити економіку країни після вторгнення Росії.
Участь у дводенному заході віртуально візьме президент України Володимир Зеленський візьме віртуальну участь, також там плануються виступи держсекретаря Ентоні Блінкена і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
"Хоробрість України на полі бою має відповідати баченню приватного сектору, щоб допомогти країні відбудуватись і відновитися, - йдеться в майбутній промові Сунака, яку опублікував його офіс. - Фінансово сильніша, технологічно розвинена Україна зміцнить свою здатність відтіснити Росію назад за свої кордони.
Щоб об’єднати українські та міжнародні компанії для сприяння співпраці, буде запущено нову цифрову платформу, йдеться у заяві Даунінг-стріт. Ще один технологічний проект допоможе українським і британським підприємцям співпрацювати, а фонд у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів США) підтримає ідеї низьковуглецевої енергетики в Україні, додали там.
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- Голос Америки
Блінкен почав візит до Китаю
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, де зустрівся із главою МЗС Китаю Цінь Ган. Візит триватиме два дні. Ймовірно, Блінкен зустрінеться із головою КНР Сі Цзіньпіном. Крім того, у планах держсекретаря переговори з іншими китайськими високопосадовцями.
Це перша поїздка до Китаю американського високопосадовця за останні п'ять років.
Візит Блінкена до Пекіна планувався у лютому, але був відкладений після того, як США збили у своєму повітряному просторі китайський аеростат. Вашингтон тоді заявив, що апарат займався розвідкою. Влада КНР у відповідь повідомила, що це був метеозонд, що збився з курсу.
Поїздка Блінкена до Китаю має стати підготовкою для зустрічі глави КНР та президента США. Джо Байден раніше заявив, що сподівається зустрітися із Сі Цзіньпіном у найближчі місяці.
До поїздки у Китай Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йошімасою, повідомив прес-секретар Держдепу Метью Міллер.
Зокрема, Блінкен і Хаясі "обговорили важливість сталої тристоронньої співпраці США, Японії та Південної Кореї з низки регіональних і глобальних питань, включаючи економічний розвиток в Індо-Тихоокеанському регіоні, і підтвердили свою незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".
У п'ятницю Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Республіки Корея Пак Джин. Під час розмови сторони "засудили триваючі незаконні запуски балістичних ракет КНДР і відзначили необхідність того, щоб КНР використала свій вплив, щоб спонукати Пхеньян до серйозної та стійкої дипломатії".
Також держсекретар "подякував своєму колезі за підтримку РК суверенітету та територіальної цілісності України".
- Голос Америки
Папа Франциск закликав не забувати про населення «багатостраждальної України»
Папа Франциск напередодні дня біженця закликав не не забувати про "багатостраждальну Україну". Про це повідомляє Vatican News.
"Зберігаймо витривалість у молитві за населення багатостраждальної України, не забуваймо, що воно багато страждає", – цими словами Папа Франциск до вірян, які в неділю зібрались на площі Святого Петра у Ватикані. Це була перша зустріч папи з вірянами після його госпіталізації. Під час попередньої загальної аудієнції від нього пролунав схожих заклик щодо України.
Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого місяця Папа Римський зустрівся у Ватикані з президентом Володимиром Зеленськи. Вони обговорили шляхи до справедливого миру в Україні, гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною – інформують офіційні джерела з Ватикану. Папа запевнив у своїх постійних молитвах та підкреслив невідкладність "жестів людяності" щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.
Наприкінці зустрічі лідери обмінялися подарунками. Це була перша зустріч Франциска із Зеленським після вторгнення Росії у лютому 2022 року.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Росія скористається заявами африканської делегації для «інформаційних операцій» – ISW
Росія використовуватиме зустріч із африканськими лідерами і їхню риторику для «уповільнення західної допомоги Україні», йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що в Санкт-Петербурзі 17 червня відбулась зустріч лідерів семи африканських країн з президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч пройшла після офіційного візиту делегації до Києва.
За головну мету обох візитів африканські лідери поставили «мирний план, орієнтований на відновлення міжнародної торгівлі», який закликає до «припинення бойових дій і мирного врегулювання шляхом переговорів».
Під час зустрічі з Путіним, говорячи про війну в Україні, президент Коморських островів і чинний голова Африканського союзу Азалі Асумані «використовував мову, схожу на кремлівську риторику «русского мира».
Він заявив, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від «братерських відносин між сусідніми слов’янськими дружніми народами». Асумані також підкреслив, що «мир в Україні важливий для забезпечення міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки».
«Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і Росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з Росією, не пов’язуючи себе дипломатично з війною, розв’язаною Кремлем», – йдеться у звіті.
Путін заявив, що Кремль вітає «збалансований» підхід африканських держав до вирішення питання війни в Україні».
Аналітики підкреслюють, що «Кремль, ймовірно, скористається цією пропозицією для просування російських інформаційних операцій, спрямованих на уповільнення західної допомоги Україні у сфері безпеки, водночас не продемонструвавши жодного наміру брати участь у будь-якому мирному процесі».
Лідери африканських країн, з якими Путін зустрівся 17 червня у Санкт-Петербурзі, прибули до України, а потім до Росії з мирною місією. Як повідомляло агентство Reuters, вони підготували «план зміцнення довіри» між Москвою та Києвом, покликаний підготувати «ґрунт для переговорів» між країнами.
16 червня цей план відкинув президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що переговори неможливі, допоки Росія не виведе війська з території країни. 17 червня Путін заявив, що Москва «відкрита до діалогу», але до нього не готова Україна.
"Типове російське… шулерство. Воєнний злочинець у міжнародному розшуку, з ордером на арешт запевняє африканських лідерів, що діє виключно в межах Статуту ООН. Можливо, ми щось пропустили… А що написано в Статуті ООН про суверенне право вторгатися на територію іншої країни, окупувати частину земель та створювати квазіутворення, масово вбивати, катувати та грабувати населення, викрадати дітей, а потім, зазнаючи поразки, підривати греблі й об’єкти критичної інфраструктури? Що каже Статут ООН про показові страти, тортури над полоненими та судилища? Можливо, у «МГІМО» викладають якусь іншу версію міжнародного права?", - відреагував у себе в твіттері на зустріч Путіна з африканськими лідерами радник голоси офісу президента Михайло Подоляк.
Як повідомляв Голос Америки, раніше Китай надіслав власний «мирний план» для обговорення «політичного врегулювання» до Києва, Москви та європейських столиць. Про власну миротворчу місію заявляв також Ватикан. Крім того, Індонезія пропонувала ще один мирний план, який Україна вже відхилила.
- Голос Америки
США та Ісландія працюють разом для підтримки України – Блінкен
«Тісна координація між Сполученими Штатами та Ісландією є ще більш важливою, оскільки ми працюємо разом, щоб підтримати народ України, коли він захищає свою країну від неспровокованої війни Росії», йдеться у привітанні держсекретаря США Ентоні Блінкена Ісландії з нагоди Національного дня Ісландії.
«Разом ми притягнемо Росію до відповідальності за її жорстокі дії», - додав Блінкен.
Він зазначив, що Сполучені Штати та Ісландія мають міцну дружбу, яка ґрунтується на відданості демократичним принципам, свободі та нашій колективній безпеці як членів НАТО. «Ми разом працюємо над вирішенням спільних викликів у регіоні та в усьому світі в широкому спектрі питань економіки, прав людини, безпеки та клімату, а також через співпрацю в Арктичній раді», - зауважив держсеректар Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Ісландія входить в Очолюваний Великою Британією оборонний альянс кількох європейських країн - Об’єднані експедиційні сили (JEF). 13 червня Об’єднані експедиційні сили оголосили про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.
Міністри оборони JEF, до складу яких входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія, ухвалили таке рішення після чергової зустрічі у вівторок.
"Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.
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