Лондон допоможе Києву посилити кібербезпеку на тлі контрнаступу

Велика Британія розширить свою програму допомоги кіберзахисту України на тлі контрнаступу ЗСУ.

Британський уряд заявив, що надасть ще 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,5 мільйона доларів) фінансування з потенційним надходженням ще 9 мільйонів фунтів стерлінгів від міжнародних союзників.

Лондон заявив, що пакет, який доповнює 6,35 мільйона фунтів стерлінгів, оголошених минулого року, дозволить Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії.

"Жахливі атаки Росії на Україну не обмежуються їхнім варварським вторгненням на землі, але також передбачають жахливі спроби атакувати їхню кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергопостачання, невинним українцям", – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Це фінансування має вирішальне значення для припинення цих нападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти та знешкоджувати шкідливі програми, націлені на них".

Наступного тижня на конференції у Лондоні Сунак також попросить підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну на конференції, щоб допомогти їй відновити економіку країни після вторгнення Росії.

Участь у дводенному заході віртуально візьме президент України Володимир Зеленський візьме віртуальну участь, також там плануються виступи держсекретаря Ентоні Блінкена і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"Хоробрість України на полі бою має відповідати баченню приватного сектору, щоб допомогти країні відбудуватись і відновитися, - йдеться в майбутній промові Сунака, яку опублікував його офіс. - Фінансово сильніша, технологічно розвинена Україна зміцнить свою здатність відтіснити Росію назад за свої кордони.

Щоб об’єднати українські та міжнародні компанії для сприяння співпраці, буде запущено нову цифрову платформу, йдеться у заяві Даунінг-стріт. Ще один технологічний проект допоможе українським і британським підприємцям співпрацювати, а фонд у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (13 мільйонів доларів США) підтримає ідеї низьковуглецевої енергетики в Україні, додали там.