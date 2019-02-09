Суддя у Лондоні каже, що у Порошенка є підстави для звинувачення Бі-Бі-Сі у наклепі, судовий процес попереду

На попередньому слуханні Високого суду у Лондоні суддя визнав, що адвокати президента України Петра Порошенка мають достатні аргументи для судового розгляду скарги на Британську телерадіомовну корпорацію (Бі-Бі-Сі) про наклеп.

Звинувачення стосуються репортажу Бі-Бі-Сі, що вийшов у теленовинах 23 травня 2018 року, а також у вигляді статті на інтернетному сайті BBC News англійською мовою.

Заголовок інтернетної статті, яка зараз недоступна, повідомляв: “Юристу Трампа “Україна заплатила” за влаштування переговорів у Білому домі”.

Звинувачення у корупції, хоч і не висловлене відкрито, є загальним висновком, який глядач/читач отримує із публікації в цілому.

У повідомленні було сказано, що посередники, які працювали для українського лідера, дали Майклу Коену $400 тисяч за те, щоб гарантувати президенту Порошенку переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні у червні 2017 р.

Правники, які представляють президента Порошенка, заявили на слуханні 7 лютого, що репортаж повністю неправдивий, бо створює враження причетності українського керівника до корупційних дій, що він відкидає.

Повідомлення Бі-Бі-Сі посилалося на неназвані джерела у справі Майкла Коена, колишнього особистого адвоката Дональда Трампа, якого суд у США покарав трирічним ув’язненням за незаконні оплати, неправдиві свідчення та ухилення від податків.

Суддя бачить проблему

Правники Британської телерадіомовної корпорації стверджували на слуханні, що у репортажі кореспондентів Бі-Бі-Сі прямо не вказано на те, що сам Порошенко причетний до можливого хабаря.

Але сторона українського президента доводила, що репортаж Бі-Бі-Сі підводив аудиторію до думки, що Порошенко особисто міг знати, або навіть розпорядитися про виплату, як там йшлося, 400 тисяч доларів США Майклу Коену.

На думку лондонського журналіста Берні Тора, який стежить за справою, суддя Метью Ніклін погодився з вагомістю претензій, висловлених правниками Петра Порошенка.

“Звинувачення у корупції, хоч і не висловлене відкрито, є загальним висновком, який глядач/читач отримує із публікації в цілому. Це очевидний підтекст, що постає з репортажу про обставини плати панові Коену”, - цитує слова судді Берні Тор.

Суддя має оголосити дати подальшого розгляду справи про те, чи був репортаж Бі-Бі-Сі наклепом.

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