Суд у Лондоні поновив можливість процесу щодо неповернення Україною російського “боргу Януковича”

Україна домоглася часткового задоволення апеляції проти рішення лондонського суду у березні минулого року, яке могло дати Росії прискорене рішення про повернення понад 3 мільярдів доларів, які колишній президент Віктор Янукович узяв у Москви 2013 року.

Український уряд пропонував Росії відшкодування на умовах реструктуризації боргу, узгоджених 2015 року з іншими кредиторами, але Москва відмовилася.

Оприлюднене 14 вересня рішення Апеляційного суду проголошує, що принаймні частина аргументів України, яка відмовляється віддавати гроші, має бути вислухана на судовому процесі.

Цей судовий диспут привертає значну увагу серед інвесторів та в політичних колах, бо може створити прецедент захисту права країни - позичальника, що скаржиться на агресивні дії країни - кредитора.

Апеляція стосувалася вердикту, що українська сторона не мала достатніх підстав для захисту свого рішення не повертати борг, і що рішення могло бути винесене у прискореному порядку.

Високий суд Лондона в особі судді Вільяма Блера, старшого брата колишнього прем’єр-міністра Тоні Блера, був погодився із аргументами юристів російської сторони не брати до уваги доводи української сторони, що уряд Януковича не мав права брати гроші, що вся оборудка супроводжувалася порушеннями законів, а також тиском і погрозами з боку Москви.

У спрощеному вигляді аргумент юристів російської сторони такий: оскільки Україна взяла російські гроші і не віддала, то стала порушником.

Україна доводить, що тодішній уряд Миколи Азарова за президентства Януковича не мав законного права брати борг на таких умовах.

Також за твердженнями української сторони Росія як кредитор сама зашкодила платоспроможності України, завдавши величезних економічних втрат анексією Криму та війною на Донбасі.

Раніше представник українського уряду сказав, що Київ готовий продовжувати боротьбу, і у разі потреби піде до вищої інстанції – Верховного суду Англії.

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