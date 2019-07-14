Що таке "землетрусний рюкзак" і чому мешканці Лос-Анджелеса скуповують їжу та речі першої необхідності

У Лос-Анджелесі мешканці готуються до землетрусу. У магазинах масово скуповують речі першої необхідності, запасаються їжею. Минулого тижня в регіоні сталися два потужних землетруси магнітудою 6,4 і 7,1 бала. Епіцентр землетрусів був за 200 кілометрів від Лос-Анджелеса і мешканці мегаполіса відчули лише незначні коливання. Сейсмологи кажуть, якби епіцентром було саме місто, то наслідки були б катастрофічними. І додають: загроза нових сильних поштовхів найближчим часом – не минула.

У магазині "SOS", назва якого говорить сама за себе, аншлаг з минулої п’ятниці. Місцеві мешканці масово скуповують речі, які допоможуть у випадку землетрусу.

Місцева мешканка Даяна в цьому магазині - не вперше за останні кілька днів. Каже: мусить перестрахуватись. "Тут віск для фіксації предметів на моїх поличках, водонепроникні сірники. Я мушу впевнитись, що у мене є все необхідне. Зараз піду до дому перевіряти свої запаси їжі", - каже вона.

Мене неабияк потрусило

Люди розкуповують великі ємкості для води, їжу тривалого зберігання і різні предмети на випадок нового землетрусу.

"Я беру ремені безпеки і землетрусні тримачі, щоб закріпити предмети в будинку. Я приготував уже багато різних засобів безпеки – мене неабияк потрусило", - розповідає покупець Ерф Моріс.

Найпопулярнішим товаром тут є так званий Землетрусний рюкзак. За час зйомки на прилавку залишився лише один.

"Тут вода і їжа. Вам потрібна вода у випадку катастрофи. Тут вона в п’яти герметичних пакетах. Їх зберігають п’ять років. Також тут є їжа. Також терміном придатності у п’ять років. Головне, що все захищене від спеки і холоду. Також є аптечка", - показує продавець.

Також у рюкзаку є ліхтарик радіо батарейки і гігієнічні засоби.

Покупці розуміють необхідність цих речей, адже пам'ятають землетрус 1994-го. Тоді в районі Нортридж Лос-Анджелеса стався землетрус силою 6,7. Загинуло майже 60 людей, зруйновано було десятки будівель, пошкоджено дороги та інфраструктуру. І хоч минулого тижня епіцентр землетрусу був значно далі, а в місті відчувалось лише коливання у три бали, до мешканців повернулись спогади. Українка Людмила Бойко у п’ятницю пережила свій третій землетрус у Лос Анджелесі, однак каже, до цього ніколи не звикнеш.

"До мене прийшла колєжанка. Ми розмовляли за цим столом, ми сиділи собі за столом, вона - тут, я - тут, розмовляли, мали склянку вина… і тут починається поштовх", - пригадує Людмила Бойко.

Трясло 25 секунд. Людмила каже – страх її заморозив. Весь цей час сиділа непорушно. Зараз жінка спить поруч з гаманцем і ліхтариком. Ці речі завжди на її тумбочці біля ліжка.

"Ліхтарик на всякий випадок, тому що, якщо щось, завжди він допоможе, і в гаманці у мене є моє посвідчення", - каже вона.

Також Людмила завантажила на телефон додаток “Шейк алерт” . Програму розробило місто, для того щоб попередити мешканців про землетруси. Тут є карта сейсмічної активності, і що найголовніше - система попередження. Сигнал про майбутній землетрус надає Геологічна служба Сполучених Штатів.

Очікуйте коливань. Захистіть себе!

"На екрані з'явиться повідомлення: Землетрус. Ляжте на підлогу і прикрийте голову. Очікуйте коливань. Захистіть себе!", - каже координатор з комунікацій Геологічної служби США в Пасадені Роберт Де Ґрут.

Та попри те, що "Шейк алерт" став одним із найпопулярніших додатків, про останніх два землетруси мешканців Лос-Анджелеса він не попередив. Роберт де Ґрут пояснює: система не повідомляє про землетрус менше чотирьох балів, а саме така амплітуда і була у місті. Однак після скарг мешканців, межу спрацьовування додатку розробники збираються понизити.

"Знизять рівень прийому інформації до трьох балів, і тоді ще більше мешканців користуватимуться додатком ", - каже Роберт Де Ґрут.

Наступний великий землетрус - питання часу, кажуть сейсмологи. Каліфорнія - це сейсмічна зона. Штат розташований на розломі двох тектонічних плит.

"В цій ділянці є багато розломів. І вся ціла частина східної Каліфорнії поступово деформується. Та Сан Андрес - це найбільший розлом, за яким ми найбільше слідкуємо. Бо що більший розлом, то сильніший землетрус", - розповідає сейсмолог Клара Юнь.

В якому із розломів станеться найбільший землетрус і коли, сейсмологи прогнозувати не можуть. І лише застерігають – бути готовими. Лос-анджелеські рятувальники тим часом роздають мешканцям спеціальні брошури і розповідають правила поведінки під час землетрусу.

"Ми завжди кажемо опуститись на підлогу, прикрити голову і чекати. Коли ви відчуваєте коливання, ви мусите зрозуміти, де ви є, і піти в безпечне місце. У будинку ви маєте знайти міцний стіл чи стільчик, під яким ви заховаєтесь і будете очікувати, коли землетрус закінчиться. В місцях скупчення людей, як концерти, стадіони існують плани евакуації. В цьому випадку ви маєте слухати інструкції і розуміти їх", - каже капітан лос-анджелеського пожежного депаратаменту Джон Ігнатчик.

У пожежному департаменті запевняють: на випадок землетрусу у місті Лос-Анджелес надати допомогу готові більше тисячі пожежників і більше сотні пожежних станцій. Однак тут попереджають: перш за все мешканці мають бути ознайомлені з правилами поведінки і бути на сторожі.

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