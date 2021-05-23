У США за вакцинацію від Ковід-19 пропонують лотереї на виграш від 5 до 1 мільйона доларів

Щонайменше 8 американських штатів повідомили, що 70% їхнього дорослого населення вже вакциновані від Ковід-19.

За даними Центрів із контролю та профілактики хвороб США, штати Род Айленд, Коннектикут, Гаваї, Мейн, Массачусетс, Нью Гемпшир, Нью-Джерсі та Вермонт вакцинували 70% дорослого населення.

Таким чином вони досягли мети, яку раніше озвучував президент США Джо Байден для країнио, щоб без карантинних обмежень відсвяткувати День незалежності країни 4 липня.

Заохочення на мільйон

Щоб заохотити населення вакцинуватись від коронавірусу, чимало штатів пропонують тим, хто отримає щеплення від Ковід-19, участь у спеціальній лотереї для вакцинованих.

Зокрема, департамент з охорони здоров'я у штаті Огайо прозвітував, що після того, як влада штату оголосила кампанію з вакцинації, засновану на участі в лотереї, рівень щеплення від коронавірусу у штаті зріс на 28%.

Речник губернатора Огайо Ден Тірні заявив, що перед тим, як штат звернувся до лотереї, темпи вакцинації у штаті сповільнювались. "Насправді, єдина річ, яка змінила ситуацію, це заохочення лотереєю Vax-a-Million”, - сказав Тірні. Vax-a-Million у перекладі українською звучить як “вакцинуйся на мільйон”.

Минулого четверга штати Нью-Йорк та Меріленд оголосили, що мешканці, які отримають вакцину від Ковід-19, можуть взяти участь у лотереї.

“Наша мета - привабити увагу до вакцинації людей, які вагаються”, - заявив на прес-конференції губернатор Меріленду Леррі Гоган.

У п'ятницю про лотерею з вакцинації оголосив штат Орегон.

Губернаторка Орегону Кейт Браун у Твітері повідомила: “Якщо ви чекали на щеплення, але ще не отримали його, Орегоне, ми вам пропонуємо додаткове заохочення. Як щодо шансу виграти мільйон доларів? Отримай свій укол, Орегон, закоти свій рукав і отримав шанс змінити своє життя”

Програми з лотерей у кожному штаті відрізняються. До прикладу, Огайо пропонує 5 призів на весь штат по 1 мільйону доларів.

У Меріленді виграш у 40 тисяч доларів оголошуватиметься щодня впродовж 40 днів, до Дня незалежності, а в день свята лотерея у Меріленді скаладиме 400 тисяч доларів.

Нью-Йорк пропонує лотерейні квитки із виграшем від 5 до 20 доларів.

В Орегоні пропонується 1 приз на мільйон доларів і ще 30 призів по 10 тисяч доларів - по одному призу на кожний округ.

За лотерею і Білий дім

Головний радник Білого дому з питань реагування на Ковід-19 Енді Славвіт підтримав ідею штатів щодо лотереї як заохочення.

“З тої інформації, яку ми бачимо, так виглядає, що це працює. Гадаю, причина, чому це працює, тому що люди, які ще не вакциновані, вони насправді не є проти вакцинації. Просто для них це питання не є великим пріоритетом”, - сказав радник Адміністрації Президента США під час брифінгу у п'ятницю.

У квітні темпи вакцинації від Ковід-19 у США почали сповільнюватись, відтак представники влади почали шукати способи, як заохотити населення отримати щеплення.

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