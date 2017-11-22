Російські війська заходять в Україну для зачистки мафіозної війни у Луганську - екс-високопосадовець Пентагону

Російські регулярні війська заходять в Україну, щоб зачистити мафіозну війну між ставлениками Москви
Регулярні російські входять в Україну, щоб провести зачистку мафіозної війни між ставлениками Москви. Таку думку висловив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.
"Російські регулярні війська заходять в Україну, щоб зачистити мафіозну війну між ставлениками Москви. Таке стається, коли криміналітету дозволяють правити. Не дуже відрязняється від того, що ми бачили у певних регіонах Північного Кавказу", - твітує Карпентер.
Раніше експерт заявляв, що у Луганську відбувається війна між різними мафіозними угрупуваннями.
Бандити ділять контроль за прибутками від контрабанди та рекету
"Бандити ділять контроль за прибутками від контрабанди та рекету", - відзначав Карпентер.
У вівторок повідомлялось про перебування значної кількості озброєних людей у центрі Луганська та прибуття до міста військової колони із Донецька. Лунали заяви про про втечу ватажка "ЛНР" Плотницького до Російської Федерації. Втім у середу в Інтернеті було викладено відео-запис наради під головуванням Плотницького.
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