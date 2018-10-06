"Останній диктатор Європи" виступив за домашнє насильство

Президент Білорусі відкинув передбачувані кроки проти домашнього насильства як західну «нісенітницю», заявивши, що фізичне покарання може бути корисним для виховання дітей.

Олександр Лукашенко, якого часто називають "останнім диктатором Європи", сказав, що білоруський законопроект, що передбачає кримінальне покарання домашнього насильства, потребує додаткової роботи. Президент сказав журналістам, що він особисто проти фізичного покарання дітей, але додав, що «хороший ремінь може бути корисним для дитини».

Президент навів приклад власного досвіду зі своїми синами, кажучи, що часто карав свою старшу дитину, і це слугувало хорошим уроком для його молодшого сина. Він зазначив, що білоруси повинні слідувати власним традиціям, а не наслідувати «нісенітницю, взяту з Заходу».

Лукашенко 24 років керував Білоруссю залізною рукою, підтримуючи жорсткий контроль над економікою в радянському стилі та демонструючи мало толерантності до інакомислячих або незалежних ЗМІ.

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