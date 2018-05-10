Лист конгресменів США про антисемітизм в Україні є неправдивим – Об’єднання єврейських громад України

Лист про ситуацію з антисемітизмом в Україні, підписаний понад півсотнею американських конгресменів, є антиукраїнською дифамацією, яку «вже використовують у пропагандистському секторі гібридної війни РФ проти України». Про це 9 травня заявила організація «ВААД України» (Асоціація єврейських громадських організацій та громад України).

У докладному аналізі листа, ініціатором якого став конгресмен-демократ Ро Ханна, вказано, що «твердження про «підтримуване державою спотворення й заперечення Голокосту»… в Україні, відвертим чином суперечить дійсності».

«Це звинувачення абсурдне. Нам не відомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту, в тому чи іншому вигляді. Маємо сумніви, що хто-небудь із конгресменів, що підписали лист, може назвати бодай один такий випадок», – ідеться в заяві, яку поширив на своїй Facebook-сторінці голова «ВААД України» Йосип Зісельс.

У заяві проаналізовані й інші твердження з листа, які, на думку «ВААД України», вказують на те, що «конгресмени посилаються на недостовірні дані».

«Для отримання точної й повної інформації про прояви антисемітизму ми рекомендуємо звертатись до матеріалів моніторингу, який проводить «ВААД України». Наш моніторинг не зафіксував… негативної динаміки. Достатньо сказати, що протягом 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного антисемітського інциденту, пов’язаного з насильством», – вказано в заяві.

У «ВААД України» також згадали, що «коли американські конгресмени писали якісь подібні листи, у 2009 і у 2013 роках, вони були ініційовані політтехнологами, що працювали на Кремль, про що можна стверджувати напевне».

Група з понад 50 американських конгресменів, переважно з Демократичної партії, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу. Текст відповідного звернення був опублікований наприкінці квітня на офіційному сайті конгресмена Ро Ханни.

Серед іншого, Ро Ханна та інші підписанти назвали в числі «нацистських колаборантів» Степана Бандеру та Романа Шухевича. Проявом антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є «проупівська кампанія 2017 року» Українського інституту національної пам’яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича.

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович назвав «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні» це звернення конгресменів.

«Коли прикладом вшанування колабораціоністів називають в’язня нацистського табору Заксенгаузен Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, то це свідчить тільки, як мінімум, про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис», – відзначив історик.

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