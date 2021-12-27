Протистояння Литви та Китаю набирає обертів

Пекін заблокував експорт товарів з Литви, повідомляють в Балтійській країні. Блокування, заявляє литовська сторона, є відповіддю на дозвіл Тайваню відкрити своє представництво в Литві. В ЄС висловили занепокоєння ситуацією і заявили, що обговорили це питання з керівництвом Світової організації торгівлі.

Китай також блокує поставки з країн ЄС, якщо в товарах є компоненти литовського виробництва, заявив Валдіс Домбровскіс, Еврокомісар з питань торгівлі, в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, опублікованому в п'ятницю, пише Euronews.

"Нам відомо про багато випадків, коли імпорт з Литви та ЄС блокують в китайських портах і ця кількість щодня зростає, - заявив він. - Очевидно, китайська митниця відпмовляється оформлювати товари з інших країн ЄС, якщо там є частини литовського виробництва".

Міністерство закордонних справ Китаю відкинуло звинувачення в блокуванні імпорту товарів з Литви і назвало заяву Домбровського "безвідповідальною", повідомляють ЗМІ.

Держсекретар США Ентоні Блікен у вівторок поспілкувався з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Симонайте і висловив занепокоєння через повідомлення, що Китай не оформлює поставки з Литви і поставки з литовськими компонентами і видає відмови на заявки про литовський імпорт.

Раніше в стосунках між двома країнами зросла напруга в дипломатичній сфері. Китай засудив рішеня Литви дозволити відкрити представництво Тайваню і оголосив про зниження статусу литовських дипломатів вкраїні. В грудні литовські дипломати полишили Китай, через побоювання Вільнюса за їхню безпеку.

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