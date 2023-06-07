Росія тримає країни у заручниках голодом – Сінді Маккейн, голова продовольчої програми ООН, про блокування українського зерна в Чорному морі

НАТО розглядає низку варіантів, як подати Україні сигнал щодо поглиблення відносин на саміті альянсу у Вільнюсі. Про це заявила посолка США в НАТО Джуліанн Сміт під час конференції, яку організував Центр за нову американську безпеку.

Ми зможемо дати сигнал українському народу, що НАТО зацікавлене у довгострокових відносинах, і що Росії не вдасться змусити всіх нас відвести погляд

“Ми розглядаємо низку варіантів, щоб просигналізувати, що українці просуваються у своїх відносинах з НАТО, і що Альянс зацікавлений у зміцненні своїх політичних відносин з союзниками, представленими за столом. Тому ми розглядаємо деякі можливості. … Думаю, впродовж наступних п’яти тижнів ми знайдемо, як ми зможемо відповісти на українську стурбованість. Ми зможемо дати сигнал українському народу, що НАТО зацікавлене у довгострокових відносинах, і що Росії не вдасться змусити всіх нас відвести погляд”, - сказала посолка США в НАТО Джуліанн Сміт.

Дипломатка запевнила, що НАТО не втратить інтересу до України, як на це сподівався Путін.

“Зобов’язання продовжувати підтримувати Україну, щоб вони зрештою змогли перемогти, є твердим, і ми зможемо надіслати це повідомлення голосно та чітко у Вільнюсі”, - наголосила вона.

Посолка США в НАТО додала, що на саміті у Вільнюсі НАТО також запропонує Україні допомогу, спрямовану на “довгострокову модернізацію” українського війська “зараз і в майбутньому”.

Щодо запевнень чи гарантій з безпеки для України, Сміт зазначила, що НАТО "шукає варіанти, як посилити нашу практичну підтримку (не лише з точки зору, що зараз надають союзники, щоб українці могли продовжувати відвойовувати територію)".

Вона додала, Альянс "намагаємося надіслати сигнал Росії та нашим друзям в Україні, що незалежно від того, коли ця війна закінчиться, союзники по НАТО продовжуватимуть стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб допомогти з її довгостроковою модернізацією з оперативною сумісністю, з питанням стандартизації та цілою низкою речей, які просигналізують Україні, що мова йде як про підтримку вас зараз, так і про підтримку вас у майбутньому. І я думаю, що це повідомлення пролунає у Вільнюсі чітко й голосно”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на саміті у Вільнюсі у липні цього року обговорить варіанти надання Україні гарантій безпеки на час війни та після воєнних дій.

“Причина, чому нам потрібно вирішити питання механізмів безпеки, гарантій, а також на певному етапі й членства, полягає в тому, що коли ця війна закінчиться, ми повинні мати механізми, які гарантуватимуть, що президент Путін не сприйме це як поштовх, щоб перепочити, відновитись та передислокувати свої сили для наступної атаки. Тож, коли ця війна закінчиться, у нас вже повинні бути створені певні рамки, щоб переконатись, що ця історія не повториться, щоб президент Путін не продовжував підривати європейську безпеку, атакуючи Україну. І в цій ширшій структурі, звичайно, велике значення мають домовленості, рамки, які забезпечують і допомагають запобігти подальшим нападам на Україну”, - заявив генсек НАТО Столтенберг.

Столтенберг наголосив, що пункт 5-тий Статуту НАТО передбачає повноцінні гарантії безпеки лише для повноправних членів Альянсу. Щодо України, зауважив він, є низка питань, щодо яких члени НАТО погоджуються.

“Союзники насправді погоджуються щодо багатьох важливих речей, пов’язаних з Україною та шляхом до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що двері НАТО відкриті. Всі союзники погоджуються, що Україна стане членом альянсу, про що неодноразово заявлялося. І всі союзники також погоджуються, що лише Україна та союзники вирішують, коли настане час запросити Україну стати членом. Це не для Москви, це не для Путіна. Путін не має права вето на розширення НАТО”, - сказав Столтенберг.

Пріоритет на сьогодні, наголосив генсек НАТО, це забезпечити перемогу України. Якщо цього не станеться, то й переговори про членство вже не буде з ким вести, продовжив Єнс Столтенберг.

Ми зараз не повинні робити нічого, що підриває єдність у наданні підтримки Україні

“Зараз найактуальнішим завданням є переконатися, що президент Путін не виграє цю війну, що Україна переможе, тому що якщо Україна не зможе продовжувати існувати як суверенна, незалежна демократична держави в Європі, питання про членство тоді зникне. Тому ми зараз не повинні робити нічого, що підриває єдність у наданні підтримки Україні”, - сказав він.

Генеральний секретар НАТО віддав належне США за лідерство у Контактній групі з допомоги Україні. Він наголосив, що ЗСУ отримали від європейських та західних партнерів достатньо допомоги і навчань, щоб продовжити деокуповувати українську територію.

“Українці зараз мають можливості, зброю, боєприпаси, а також підготовку, надану союзниками та партнерами по НАТО, і не в останню чергу Контактною групою для України, яка доставила їх, тому вони мають можливості, необхідні для звільнення більше землі”, - зазначив Столтенберг.

Він також додав: “Ніхто не може точно сказати, чим закінчиться ця війна. Те, що відбудеться за столом переговорів на певному етапі, сподіваюся, покладе кінець цій війні. І це повністю залежить від цілей на полі бою. Тому нам потрібно зміцнити позиції України на полі бою, дати їм змогу отримати такий результат цієї війни, який гарантуватиме, що Україна переможе як суверенна незалежна держава, і що президент Путін не виграє цю війну”.