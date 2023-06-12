Макрон обіцяє продовжити допомогу Україні боєприпасами та зброєю під час контрнаступу

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив у понеділок, що український контрнаступ почався кількома днями раніше, і сказав, що він був ретельно спланований військовими лідерами з великим тактичним почуттям.

"Ми зробили все, щоб допомогти, - додав Макрон на спільній прес-конференції з лідерами Німеччини та Польщі. - Ми активізували доставлення боєприпасів, зброї та озброєних транспортних засобів... Ми продовжимо робити це найближчими днями та тижнями".

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав нині ключові доповіді від командувачів "найгарячіших" оперативних напрямків "Хортиця" і "Таврія".

"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють – але усе одно міцність наших воїнів дає результат. І я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках", - розповів Зеленський у Telegram.

Як повідомляв Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що успіх України у контрнаступі може наблизити мир, а не віддалити його. Водночас держсекретар додав, що поки зарано оцінювати ситуацію з контрнаступом, проте висловив упевненість в успіху Збройних сил України.