Французький президент проти фальшивих новин

Еммануель Макрон пообіцяв запровадити закон, що на його думку обмежить поширення фальшивих новин під час виборчих кампаній у Франції.
Французький лідер заявив про потребу таких кроків, щоб захистити демократію від маніпулятивної дезінформації.
Макрон очевидно мав на увазі діяльність зокрема російських каналів інформації, які він неодноразово звинувачував у намаганнях впливати на громадську думку в Європі та у Сполучених Штатах.
До інтернетних платформ будуть запроваджені вимоги прозорості, коли йдеться про спонсоровану інформацію, щоб аудиторія бачила, хто виставляє рекламу...
Під час своєї передвиборчої кампанії навесні 2017 року Макрон гостро критикував роль російських ЗМІ і відверто заявляв, що робота російського телеканалу RT була пропагандою, а не інформуванням.
На спільній прес-конференції з російським президентом під час візиту Путіна в Парижі у травні 2017 року Еммануель Макрон заявив, що репортери RT, а також багатомовна російська служба новин Sputnik були не справжніми журналістами, бо намагалися впливати на кампанію, поширюючи брехню.
Оголошення пролунало під час новорічного звернення до журналістів у президентському палаці в Парижі.
“Під час виборів новини в Інтернеті підпорядковуватимуться іншим правилам”, - сказав Макрон.
Однією з головних пропонованих вимог буде чітке вказування на джерела та спонсорів повідомлень.
Пропонується також обмежити суми, дозволені на фінансування спонсорованих новин.
Відповідні урядові структури у Франці також можуть отримати право блокувати вебсайти-порушники та знімати певні повідомлення.
Фінансований російським урядом канал RT з грудня минулого року розпочав мовлення французькою мовою, викликавши застереження в деяких колах Франції і навіть заклики позбавити канал ліцензії на право мовлення.
У США канал RT America був змушений зареєструватися як іноземний агент на тлі звинувачень про намагання Росії втручатися у президентську кампанію в США 2016 року.
Раніше у новорічному телезверненні у неділю Еммануель Макрон також повторив амбітні заклики до більшого єднання Європи і закликав громадян ЄС протидіяти “націоналістам та скептикам”.
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