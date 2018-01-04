Французький президент проти фальшивих новин

Еммануель Макрон пообіцяв запровадити закон, що на його думку обмежить поширення фальшивих новин під час виборчих кампаній у Франції.

Французький лідер заявив про потребу таких кроків, щоб захистити демократію від маніпулятивної дезінформації.

Макрон очевидно мав на увазі діяльність зокрема російських каналів інформації, які він неодноразово звинувачував у намаганнях впливати на громадську думку в Європі та у Сполучених Штатах.

До інтернетних платформ будуть запроваджені вимоги прозорості, коли йдеться про спонсоровану інформацію, щоб аудиторія бачила, хто виставляє рекламу...

​Під час своєї передвиборчої кампанії навесні 2017 року Макрон гостро критикував роль російських ЗМІ і відверто заявляв, що робота російського телеканалу RT була пропагандою, а не інформуванням.

На спільній прес-конференції з російським президентом під час візиту Путіна в Парижі у травні 2017 року Еммануель Макрон заявив, що репортери RT, а також багатомовна російська служба новин Sputnik були не справжніми журналістами, бо намагалися впливати на кампанію, поширюючи брехню.

Оголошення пролунало під час новорічного звернення до журналістів у президентському палаці в Парижі.

“Під час виборів новини в Інтернеті підпорядковуватимуться іншим правилам”, - сказав Макрон.

Однією з головних пропонованих вимог буде чітке вказування на джерела та спонсорів повідомлень.

Пропонується також обмежити суми, дозволені на фінансування спонсорованих новин.

Відповідні урядові структури у Франці також можуть отримати право блокувати вебсайти-порушники та знімати певні повідомлення.

Фінансований російським урядом канал RT з грудня минулого року розпочав мовлення французькою мовою, викликавши застереження в деяких колах Франції і навіть заклики позбавити канал ліцензії на право мовлення.

У США канал RT America був змушений зареєструватися як іноземний агент на тлі звинувачень про намагання Росії втручатися у президентську кампанію в США 2016 року.

Раніше у новорічному телезверненні у неділю Еммануель Макрон також повторив амбітні заклики до більшого єднання Європи і закликав громадян ЄС протидіяти “націоналістам та скептикам”.

Дивіться також: Як волонтер Корпусу миру США відзначає новорічні свята в Україні?