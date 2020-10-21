Президент Макрон закликає протидіяти «ісламістському сепаратизму» у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон та його уряд оголосили про активізацію дій проти ісламістського екстремізму після вбивства й обезголовлення учителя 16 жовтня поблизу Парижа за те, що він показував у школі карикатури з пророком Магометом.

...Я кажу всім громадянам, незалежно чи вони релігійні, чи ні, що треба повністю поважати усі закони республіки.

Макрон заявив у вівторок 20 жовтня, що «знає, що потрібно робити» і повідомив про «десятки конкретних дій» проти угруповань, які виступають проти засадничих принципів Французької республіки.

Президент Франції повторив, що стурбований тим, що він називає «ісламістським сепаратизмом» - поширенням у французькій мусульманській громаді консервативних ісламістських ідеологій.

Термін ісламістський сепаратизм гучно пролунав у промові Макрона на початку жовтня, коли він заявив про загрози у певних колах найбільшої у Європі французької мусульманської громади, яка згідно з оцінками може нараховувати 6 мільйонів.

«Я не вказую громадянам, чи їм дотримуватися вірувань, чи ні і не кажу, що вірування повинні бути поміркованими. Це не справа республіки. Але я кажу всім громадянам, незалежно чи вони релігійні, чи ні, що треба повністю поважати усі закони республіки», - заявив тоді Макрон.

Служба французького президента повідомила, що 20 жовтня Еммануель Макрон також порушив тему ісламізму й тероризму у телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним.

18-річний нападник, якого поліція застрелила під час спроби затримання в день убивства вчителя, виявився з родини чеченських іммігрантів - біженців з Росії.

Французька преса повідомляє, що названий нападником 18-річний Абдула Анзоров народився у Москві, але переїхав до Франції понад 10 років тому, коли його сім’я попросили там притулку.

З російського боку повідомлено, що президенти у розмові «підтвердили взаємну зацікавленість в активізації спільних зусиль у боротьбі з тероризмом і поширенням екстремістської ідеології».

Ненависть в інтернеті

У Франції також активно дискутують те, що вбивству вчителя Самуеля Паті передувало обговорення його дій в інтернетних мережах.

Повідомляють, що принаймні один з батьків школярів обмінювався повідомленнями з Абдулою Анзоровим перед тим, як зловмисник скоїв напад біля школи.

Прем’єр-міністр Жан Кастекс у вівторок говорив у парламенті, що він хоче обмежити поширення ненависті в інтернетних соціальних мережах.

Французька антитерористична прокуратура повідомила у 21 жовтня, що передала до суду справи сімох осіб, включно з двома неповнолітніми, у межах розслідування вбивства.

У тій групі підозрюваних також є батько, який поширив відео, в якому звинуватив учителя у використанні карикатур, які на думку багатьох мусульман ображають головний символ ісламської релігії.

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