Під час розмов з Путіним президент Макрон порушить питання Ірану, України і Сирії

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер відбуде до Санкт-Петербурга для розмов з російським керівником Володимиром Путіним, підтримка якого дуже важлива в таких справах, як збереження ядерної угоди з Іраном, а також постійне постачання газу з Росії до Європи.

У програмі дводенних відвідин, які збігаються в часі з економічним форумом у Санкт-Петербурзі, важливе місце займають ділові справи.

Візит Макрона відбувається в час відлиги у відносинах Європи з Росією, кажуть деякі спостерігачі. Минулого тижня у Сочі відбулася зустріч Путіна з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Водночас погіршуються відносини європейських країн з Вашингтоном.

Однак, незважаючи на продовження політики втрмування відносин з Путіним, як і недавні відвідини у Вашингтоні, 40-річний президент Франції каже, що він не наївний.

«Я вважаю, що ми ніколи не повинні виявляти слабкість з Путіним, сказав Макрон в інтерв’ю каналу Fox News у квітні. Якщо ви слабкі – він використає це».

Все-таки, чимала кількість експертів висловлюють сумнів, чи Макрону вдасться досягти значного поступу під час візиту до Росії. Деякі з них кажуть, що дедалі більша прірва між Європою і Вашингтоном послабить його позицію на ромовах з Путіним, на яких також буде порушено тему України і Сирії.

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