Російська атака на Україну - "поворотний момент" в історії Європи - Макрон, пообіцявши безкомпромісну відповідь

Нова російська атака на Україну - це "поворотний момент" в історії Європи. Про це заявив французький президент Емманюель Макрон і закликав Кремль "негайно припинити свої військові операції", повідомляє AFP.

Макрон заявив, що "Франція рішуче засуджує рішення Росії розв'язати війну". Він додав: "Ми відповімо без слабкості на цей акт війни, спокійно, рішуче та єдино".

Французький лідер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який зажадав "єдиної європейської підтримки" для України, йдеться у повідомленні офісу французького президента. Макрон пообіцяв підтримку Україні і зазначив, що Франція "веде роботу зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні".

Раніше італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі назвав атаку "невиправданою" і закликав Москву вивести свої війська з України. А британський прем'єр Борис Джонсон назвав Путіна "диктатором", а агресію проти України - "огидною і варварською".

Також держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін поговорили минулої ночі із генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, засудивши "умисну, неспровоковану і невиправдану атаку" Росії на Україну.

При цьому Столтенберг підкреслив, що Альянс не має "планів" відправляти свої війська до України.