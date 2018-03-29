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Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію

Президент Еммануель Макрон

Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан. Візит відбудеться у травні, незважаючи на напружені відносини між обома країнами з приводу ймовірної причетності Москви до отруєння колишнього російського агента у Великій Британії.

«На цей момент подорож запланована, сказав у четвер Жан-Ів Ле Дріан французькій радіостанції RTL, додаючи, що метою є провести «щиру» і «всеохопну» дискусію та закликати Москву дотримуватись міжнародного права.

Макрон має бути гостем на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який відбудеться в днях 24-26 травня.

Більшість країн Європейського Союзу – включно з Францією – гостро осудили Росію після спроби вбити – використовуючи для того нервово-паралітичну речовину – колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку в англійському місті Солсбері на початку цього місяця, і заявили, що поділяють оцінку британської розвідки про «дуже ймовірну» причетність Москви до атаки.

Західні країни, очолені Сполученими Штатами і ЄС, видворили цього тижня понад 100 російських дипломатів та ймовірних шпигунів. Також НАТО відмовило в акредитації сімом представникам Росії при альянсі.

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Вахтанг Кіпіані розповів, як протистояти поширенню російських історичних міфів на Заході. Інтерв'ю

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