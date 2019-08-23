Макрон хоче говорити про пожежі в Амазонії на саміті G7, а президент Бразилії скаржиться на втручання

Французький президент Еммануель Макрон назвав велетенські пожежі в лісах Амазонії кризою міжнародного масштабу і запропонував, щоб ця проблема була головною на зустрічі керівників країн “Великої сімки” (G7).

Саміт лідерів Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, а також керівників ЄС відбуватиметься у французькому місті Біарріц цими вихідними (24-26 серпня).

“Наш дім горить. Буквально. Тропічні ліси Амазонії - легені, що виробляють 20% кисню нашої планети - у вогні. Це міжнародна криза. Учасники саміту G7, нумо обговоримо через два дні цю надзвичайну ситуацію насамперед!”, - закликав Макрон через Twitter.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відповів обуреними і суперечливими заявами, засудивши те, що він назвав втручаннями іноземців, але також визнав, що його країна сама не здатна боротися з велетенськими пожежами.

“Ті країни надсилають сюди гроші не тому, що такі доброчинні… Вони роблять це з метою втручання в наш суверенітет”, - цитує агентство Reuters відеозвернення Болсонару у Facebook.

А перед тим у четвер, бразильський президент запитав журналістів перед своєю резиденцією: “Амазонія більша за Європу, як ви будете боротися зі злочинними пожежами на такій території? У нас на таке нема ресурсів”.

Лісові пожежі в Амазонії під час посушливої пори року відбуваються часто, але згідно з офіційними даними цього року кількість пожеж зросла на 83% у порівнянні з минулим, і захисники довкілля стверджують, що за підпалами стоять ті, хто хоче розчистити лісові площі під сільське господарство.

Болсонару неодноразово проголошував, що Бразилія повинна дозволити більше економічної діяльності у лісах Амазонії і розвивати там видобуток корисних копалин, вирубування деревини і створення ферм.

У середу бразильський президент припустив, не подавши доказів, що пожежі влаштували активісти - захисники довкілля.

Але у четвер він відійшов від своїх слів і вперше припустив, що вогонь можуть використовувати фермери.

Бразилія, територія якої охоплює 60% лісів Амазонії, зазнає критики за ситуацію з тропічними лісами.

У серпні Норвегія та Німеччина припинили виділення коштів на проекти, які мали б сприяти збереженню лісів в Амазонії.

Пожежі також вразили амазонські тропічні ліси в Болівії, де згідно з оцінками посадовців, за останні дні вигоріла територія, що відповідає площі штату Делавер у США.

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