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Макрон хоче говорити про пожежі в Амазонії на саміті G7, а президент Бразилії скаржиться на втручання

Допис президента Макрона у Twitter із закликом до інших керівників G7 обговорити пожежі в Амазонії

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Французький президент Еммануель Макрон назвав велетенські пожежі в лісах Амазонії кризою міжнародного масштабу і запропонував, щоб ця проблема була головною на зустрічі керівників країн “Великої сімки” (G7).

Саміт лідерів Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, а також керівників ЄС відбуватиметься у французькому місті Біарріц цими вихідними (24-26 серпня).

/**/ /**/ /**/ У Франції готуються до саміту Великої сімки в серпні 2019 року
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“Наш дім горить. Буквально. Тропічні ліси Амазонії - легені, що виробляють 20% кисню нашої планети - у вогні. Це міжнародна криза. Учасники саміту G7, нумо обговоримо через два дні цю надзвичайну ситуацію насамперед!”, - закликав Макрон через Twitter.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відповів обуреними і суперечливими заявами, засудивши те, що він назвав втручаннями іноземців, але також визнав, що його країна сама не здатна боротися з велетенськими пожежами.

“Ті країни надсилають сюди гроші не тому, що такі доброчинні… Вони роблять це з метою втручання в наш суверенітет”, - цитує агентство Reuters відеозвернення Болсонару у Facebook.

А перед тим у четвер, бразильський президент запитав журналістів перед своєю резиденцією: “Амазонія більша за Європу, як ви будете боротися зі злочинними пожежами на такій території? У нас на таке нема ресурсів”.

Лісові пожежі в Амазонії під час посушливої пори року відбуваються часто, але згідно з офіційними даними цього року кількість пожеж зросла на 83% у порівнянні з минулим, і захисники довкілля стверджують, що за підпалами стоять ті, хто хоче розчистити лісові площі під сільське господарство.

Президент Бразилії Жаір Болсонару
Президент Бразилії Жаір Болсонару

Болсонару неодноразово проголошував, що Бразилія повинна дозволити більше економічної діяльності у лісах Амазонії і розвивати там видобуток корисних копалин, вирубування деревини і створення ферм.

У середу бразильський президент припустив, не подавши доказів, що пожежі влаштували активісти - захисники довкілля.

Але у четвер він відійшов від своїх слів і вперше припустив, що вогонь можуть використовувати фермери.

Бразилія, територія якої охоплює 60% лісів Амазонії, зазнає критики за ситуацію з тропічними лісами.

У серпні Норвегія та Німеччина припинили виділення коштів на проекти, які мали б сприяти збереженню лісів в Амазонії.

Пожежі також вразили амазонські тропічні ліси в Болівії, де згідно з оцінками посадовців, за останні дні вигоріла територія, що відповідає площі штату Делавер у США.

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