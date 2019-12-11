Підсумки кліматичного саміту у Мадриді. Відео

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З часу підписання Паризької кліматичної угоди три роки тому жодна країна не виконала свої обіцянки зі скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу. А найбільші світові забрудники – Китай, Індія та США – навіть збільшили свій згубний вплив на довкілля. Попри політику Білого дому, два десятки американських штатів разом із тисячами місцевих бізнесів заявляють, що прагнуть скоротити свої викиди. Однак, без узгоджених дій – урядів, бізнесів і звичайних людей – відвернути неминучу екологічну катастрофу на планеті навряд чи вдасться, кажуть науковці.