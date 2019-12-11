Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Підсумки кліматичного саміту у Мадриді. Відео

Підсумки кліматичного саміту у Мадриді. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:50 0:00
Direct link

Протягом останніх двох тижнів тисячі людей, небайдужих до майбутнього планети, зібрались на кліматичній конференції у Мадриді.

Показати коментарі

З часу підписання Паризької кліматичної угоди три роки тому жодна країна не виконала свої обіцянки зі скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу. А найбільші світові забрудники – Китай, Індія та США – навіть збільшили свій згубний вплив на довкілля. Попри політику Білого дому, два десятки американських штатів разом із тисячами місцевих бізнесів заявляють, що прагнуть скоротити свої викиди. Однак, без узгоджених дій – урядів, бізнесів і звичайних людей – відвернути неминучу екологічну катастрофу на планеті навряд чи вдасться, кажуть науковці.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG