Любов до президента та сутички на вулицях: як відбувся “Марш за Трампа” у Вашингтоні

В суботу 14 листопада на вулиці Вашингтона вийшли десятки тисяч прихильників Дональда Трампа. Люди приїхали з різних штатів Америки - навіть тих, які географічно розташовані далеко від столиці: Міссурі, Флорида, Нью-Мексико, Каліфорнія.

“Я приїхала, щоб висловити підтримку своєму президентові. Його обдурили!”, - обурюється Рошелл з Джорджії, де традиційно голосують за республіканців. Проте цього року із зовсім невеликим відривом у цьому штаті переміг Джо Байден. Рошелл у це не вірить.

“Я не думаю, що Джорджія перемкнулася, я вважаю, що були фальсифікації. Джорджія - республіканський штат. І зненацька люди проголосували за Джо? Я в це не вірю. Джо Байден навіть не проводив там активної кампанії. А коли він приїжджав, то ледве міг зібрати мітинг”.

Протягом “Маршу за Трампа” у Вашингтоні деякі люди вийшли на одиничні контрпротести. Вони тримали плакати й стояли у тих місцях, де проходились прихильники Дональда Трампа. Серед них - Шеллі.

“Мушу зізнатись, я трохи боялась виходити”, - каже дівчина. Вона підтримує Джо Байдена та демократів. “Я живу в цьому районі і чула звуки зі свого вікна, це змусило мене хвилюватись. Але потім я побачила у соцмережах фотографію хлопця зі знаком, який стояв тут поруч - він був один. І я подумала: “цей хлопець не має стояти там сам, на моїй же вулиці”. Я вийшла, щоб стати поруч - але коли прийшла, то його вже не було. Тому зайняла його місце”.

Загалом перша половина маршу відбулась мирно. Втім, згодом не обійшлось без агресії.

Серед учасників маршу були представники правого радикального руху “Proud Boys”. В якийсь момент вони почали скандувати “Медіа - відстій”, а один із учасників накинувся з кулаками на журналіста, який знімав їхню ходу.

Ближче до вечора, коли марш закінчився і прихильники Дональда Трампа почали розходитись, на вулиці вийшли контрдемонстранти та учасники лівих радикальних рухів. Вони оточували учасників маршу за Трампа й казали забиратись геть, кричали в їхній бік образливі речі, чи обливали їх водою. Інколи доходило і до штовханини, бійок чи інших проявів фізичного насильства. На одному з відео видно, як на терасу кафе, в якому вечеряли прихильники Дональда Трампа, запустили феєрверк.

Згодом на вулиці Вашингтона знову вийшли представники правого радикального руху “Proud Boys” й почали атакувати контрдемонстрантів, між ними відбулись сутички. В результаті щонайменше одна людина отримала ножові поранення. На відео та фотографіях у соцмережах також видно людей, які отримали іншого роду поранення. За повідомленнями поліції, правоохоронці заарештували 21 людину.

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