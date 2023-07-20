МАГАТЕ не помітила військової техніки і мін на ЗАЕС, але ще не інспектувала дахи - російські окупанти не надають доступ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ провели чергові додаткові інспекції Запорізької АЕС. Наразі представники організації не помітили жодної важкої військової техніки, вибухівки чи мін, але “вони все ще очікують доступу до дахів реакторів”, йдеться у повідомленні організації.

Росія досі не дозволила команді ядерної служби ООН на Запорізькій атомній електростанції в Україні отримати доступ до дахів реакторів окупованої станції, пише МАГАТЕ у Twitter.

19 липня Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські військові, ймовірно, найближчим часом планують організацію збройної провокації на території ЗАЕС. З цією метою «департамент військової контррозвідки» фсб поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС, повідомили в українській розвідці.

Як повідомляв Голос Америки , інспектори МАГАТЕ провели огляд 7 липня з подібними результатами. Тоді інспектували ставок-охолоджувач ЗАЕС.