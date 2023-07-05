“Непідтверджені звинувачення”. МАГАТЕ каже, що не виявило на ЗАЕС мін чи вибухівки. Україна попереджає про ядерний інцидент

Міністерство закордонних справ України закликало світ вжити негайних заходів для захисту Запорізької АЕС.

“Розміщення Росією військового персоналу, встановлення укріплень щонайменше на 3-х реакторах, розміщення вибухівки на Запорізькій АЕС прямо загрожує ядерним інцидентом на найбільшій Атомній станції у Європі”, - мовиться у Твіттер-повідомленні міністерства закордонних справ України.

“Настав час світові вжити негайних заходів”, - додає МЗС України.

Цього ж дня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що їхні експерти за Запорізькій АЕС не виявили "жодних видимих ознак мін або вибухівки" після перевірки частини об’єкта, зокрема, деяких ділянок периметра великого ставка-охолоджувача, а також після проведення обходів по всьому об’єкту. Позицію Маріано Гроссі оприлюднили на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

У повідомленні мовиться, що експерти закликали надати додатковий доступ для інспекції на наявність мін та вибухівки, зокрема, до дахів 3-го та 4-го реакторних блоків, до турбінних залів та деяких частин системи охолодження на станції.

“З огляду на воєнну напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення”, – заявив генеральний директор МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що експерти МАГАТЕ не повідомляли про нові обстріли чи вибухи навколо станції, і додав, що військова присутність на місці виглядає незмінною.

Рафаель Гроссі згадав у заяві про п’ять основних принципів захисту ЗАЕС, які Радбез ООН затвердив в травні цього року, у них йдеться, що не повинно бути жодного нападу з боку або проти АЕС і що станція не повинна використовуватися як сховище або база для важкого озброєння.