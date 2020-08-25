Демократи закидають адміністрації президента тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес. Відео

Пандемія коронавірусу змушує багатьох американців розглянути варіант голосувати поштою на президентських виборах в листопаді замість того, щоб персонально відвідувати виборчі дільниці. Тож Державна поштова служба США опинилась перед випробуванням своїх можливостей у рік виборів. Водночас опозиція у конгресі - демократи - закидають адміністрації президента тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес.