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Демократи закидають адміністрації президента тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес. Відео

Демократи закидають адміністрації президента тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес. Відео
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Демократи закидають адміністрації президента тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес. Відео

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Пандемія коронавірусу змушує багатьох американців розглянути варіант голосувати поштою на президентських виборах в листопаді замість того, щоб персонально відвідувати виборчі дільниці. Тож Державна поштова служба США опинилась перед випробуванням своїх можливостей у рік виборів. Водночас опозиція у конгресі - демократи - закидають адміністрації президента тиск на поштову службу, щоб вплинути на виборчий процес.

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