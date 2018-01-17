Греція та Македонія наблизилися до вирішення суперечки щодо офіційної назви колишньої югославської республіки

Сьогодні представники Афін та Скоп’є зустрічаються у Нью-Йорку на черговому раунді переговорів за посередництва ООН, щоб покласти край протистоянню, яке гальмувало налагодження відносин двох сусідніх країн і стояло на перешкоді бажанню македонців вступити до НАТО і Європейського Союзу.

Політики у Скоп’є сподіваються вже цього літа отримати запрошення приєднатися до НАТО, а також почати переговори про членство в ЄС, але Греція - член обох організацій досі заявляла, що блокуватиме вступ Македонії до остаточного розв’язання суперечки щодо назви країни.

Було б дуже по європейськи, якби не було монополії на використання терміну Македонія, якби жодна зі сторін не мала виняткового права...

​З 1991 року, коли Македонія проголосила незалежність від Югославії, Греція відмовлялася визнавати сусідню державу з назвою Республіка Македонія, стверджуючи, що такий крок міг би заохотити територіальні претензії на північний грецький регіон з такою ж назвою.

Між двома країнами також триває суперечка за історичну спадщину античного царства Олександра Македонського.

З 1992 року Македонія під тиском була вимушена використовувати на офіційному міжнародному рівні описову назву Колишня Югославська Республіка Македонія КЮРМ, але наполягала, що ця назва тимчасова.

Представник ООН Метью Німец сказав в інтерв’ю грецькому державному телеканалу, що сторони налаштовані позитивно.

“Я думаю, що обидві країни ймовірно готові вислухати певні рішення, що відповідатимуть національним інтересам, але водночас міститимуть елементи компромісу, щоб вирішити проблему”, - цитує дипломата агенція Reuters.

Опитування у Греції засвідчують, що майже 70% у тій країні заперечують проти будь-якого використання назви Македонія для сусідньої держави.

Але західна преса пише, що сторони можуть погодитися на нову офіційну назву, з кількох слів, яка би вказувала на окремішність македонської держави від грецького регіону Македонія.

З неофіційних джерел повідомляють, що мова може йти про назву Нова Македонія, або Верхня Македонія, тощо.

Але македонський міністр закордонних справ Нікола Дімітров в інтерв’ю BIRN (“Балканській журналістсько-розлідувальній мережі”) закликав до стриманості в надіях: “Попри увесь оптимізм, нам треба погодитися з імовірністю, що ми цього разу не зможемо подолати наші розбіжності. Але ми налаштовані працювати допоки ми цього не зробимо”.

Македонія в цифрах з CIA The World Factbook

Населення - 2 103 731

Найбільші етнічні групи - македонці 64.2%, албанці 25.2%

Найпоширеніші релігії - православне християнство 64.8%, мусульманство 33.3%

Дивіться також: Чи є шанс, що Великобританія передумає виходити з ЄС?