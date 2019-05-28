Маккензі Безос, третя найбагатша жінка планети, пожертвує половину статків на благодійність

Колишня дружина найбагатшої людини планети, засновника Amazon Джеффа Безоса, Маккензі Безос пообіцяла пожертвувати щонайменше половину своїх статків на благодійність, повідомляють американські ЗМІ.

Вона дала письмову обітницю через два місяці після розлучення.

Вартість статків Маккензі Безос оцінюють у майже 36 мільярдів доларів. Половину з цього вона роздасть впродовж свого життя, йдеться в листі, оприлюдненому у вівторок.

Жінка стала однією з 19 осіб і пар, хто долучився до «Клятви дарування» (The Giving Pledge) у вівторок, повідомляє CNN. Це - філантропічна кампанія, ініційована у 2010 році американськими мільярдерами Ворреном Баффеттом та Біллом і Меліндою Гейтс. Вона заохочує найбагатших людей планети віддавати більшу частину свого багатства на благодійність. До неї наразі долучилося 204 особи та сім’ї.

49-річна Маккензі Безос стала третьою найбагатшою жінкою в світі цього року, згідно з Forbes.

Як повідомляє видання Vox, Джефф Безос роками відмовляється підписати «Клятву дарування» і пожертвував лише крихітну частку свого багатства.

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