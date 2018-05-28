Історик Макк'ю іронічно перефразувала реакцію РФ на бажання Польщі мати військову базу США

Варшава хотіла б бачити американських військових у себе на захист від Росії, повідомляє Politico.eu посилаючись на пропозицію міністерства оборони Польщі, яку отримало польське новинне агентство Onet.

В рамках пропозиції, Польща запропонувала виділити до 2 мільярдів доларів на обладнання постійної військової бази США на своїй території.

Ще з 1999 року, коли Польща приєдналась до НАТО, країна намагалась розбудувати більш тісні відносини зі США в оборонній сфері. Тепер, після незаконної анексії Криму Росією і посилення агресивної політики Росії стосовно Альянсу, це питання стало ще більш нагальним.

«Ця пропозиція вказує на чітку і нагальну потребу розміщення постійного збройного підрозділу США в Польщі, і засвідчує готовність Польщі надати значну підтримку на суму від 1,5 до 2 мільярдів доларів для створення спільної військової присутності і забезпечення гнучкого пересування сил США», - йдеться в документі міністерства.

Там також зазначається, що Варшава готова спільно нести «тягар витрат на оборону, щоб це рішення було більш заощадливим для уряду США та розсіяло будь-які сумніви Конгресу в часи бюджетної невизначеності».

Наразі, в Польщі перебувають збройні підрозділи США та НАТО на ротаційній основі.

Москва різко відреагувала на таку позицію Польщі. Прес-секретар президента Росії Пєсков, зокрема, заявив: «коли ми фіксуємо поступову експансію військової структури НАТО в бік до наших кордонів ... це жодним чином не сприяє безпеці і стабільності на континенті. Навпаки, ці експансіоністські дії призводять до контрзаходів російської сторони, щоб збалансувати паритет, що порушується таким чином кожного разу», повідомляють ЗМІ.

Історик Моллі Макк'ю іронічно перефразувала відповідь Пєскова на пропозицію Польщі:

«Пєсков: коли НАТО пересуває сили НАТО всередині території НАТО – це провокація. Так, нові члени НАТО тяжко працювали, щоб вступити до організації, але ми продовжуватимемо цю маячню це 25 років, тому що Росія, а не Європа має вирішувати як буде забезпечуватись безпека Європи», - написала Макк’ю у Twitter.

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