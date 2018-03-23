Макмастер йде з посади - радником Трампа з питань національної безпеки буде Болтон

Президент Дональд Трамп змінив свого радника з питань національної безпеки, що стало останнім прикладом значної кількості раптових змін посадовців на ключових посадах за 14 місяців роботи цієї адміністрації.

У дописі в Twitter президент оголосив, що замість генерал-лейтенанта Герберта Реймонда Макмастера його ключовим радником буде Джон Болтон, колишній посол США при ООН, який донедавна працював аналітиком на телеканалі Fox News - одному з улюблених каналів Трампа.

Джона Болтона, вважають прихильником жорсткої політики і застосування сили у питаннях оборони та міжнародних відносин.

З архіву: "Наша людина" у Трампа: Провідний претендент на посаду держсекретаря США закликав до озброєння України, її членства у НАТО.

Він нещодавно висловлювався за застосування удару на випередження по Північній Кореї та відмови США від міжнародної ідерної угоди з Іраном.

Макмастер ще виконуватиме обов’язки до середини квітня, щоб передати справи наступникові.

Представник Білго Дому сказав, що Трамп і Макмастер “взаємно погодилися”, що Макмастер йде з посади на пенсію.

“Про це йшлося вже упродовж певного часу”, - сказав представник. “Час було пришвидшено, бо вони обидва вважали, що важливо замість постійних чуток мати нову команду. Це не пов’язано з якоюсь окремою подією чи інцидентом, а, радше, стало результатом тривалих розмов між ними двома”.

Макмастер оприлюднив заяву зі словами: “Після 34 років служби країні, я подаю прохання про вихід цього літа на пенсію зі служби в армії США, після чого я припиню роботу на державній службі”.

В інтерв’ю для Fox News одразу після оголошення про його призначення Болтон сказав, що завданням радника з питань національної безпеки є “подавати президентові повний набір варіантів”. Але, коли президент схвалює рішення, радник перетворюється на головного виконавця, і не може затягувати з рішеннями, навіть якщо вони йому не подобаються.

Призначення Болтона викликало гучну реакцію тих, хто називає його особою, яка “поляризує”.

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