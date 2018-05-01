Чи Меркель і Макрон переконали Трампа щодо введення мит для ЄС?

Через місяць президент Трамп повернеться до розгляду цього питання

Президент Дональд Трамп відклав рішення про запровадження імпортних мит на сталь і алюміній для ключових союзників США, в тому числі для Європейського Союзу, Канади та Мексики до 1 червня, а також досягнув принципової угоди з Аргентиною, Австралією і Бразилією.

«Адміністрація продовжуватиме переговори з Канадою, Мексикою та Європейським Союзом протягом наступних 30 днів. На всіх цих переговорах адміністрація зосереджена на квотах, які будуть стримувати імпорт, запобігати перевантаженню і захищати національну безпеку», - відзначили в Білому домі.

Білий дім також повідомив, що деталі угод з Аргентиною, Австралією і Бразилією будуть завершені найближчим часом, але не входив у подробиці умов.



У березні Трамп запровадив 25-відсоткове мито на імпорт сталі і 10% на імпорт алюмінію, проте надав тимчасовий виняток для Канади, Мексики, Бразилії, ЄС, Австралії і Аргентини.

Президент виніс своє рішення через кілька днів після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель особисто лобіювали Трампа у Вашингтоні, намагаючись переконати його не вводити імпортних мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу.

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