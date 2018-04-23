Завдання Макрона у Вашингтоні

Дональд Трамп влаштовує перший за понад рік свого президентства прийом на державному рівні для французького президента Еммануеля Макрона, який гостюватиме у США 23-25 квітня.

...У тих питаннях, де він розходиться з американським президентом, Макрон не наголошує на традиційних самостійних позиціях Франції, а активно згладжує розбіжності...

​

Хоча на особливості міждержавних відносин з Америкою завжди наголошує Велика Британія, з поміж європейських лідерів саме Макрону вдалося налагодити найтісніші взаємини з Трампом, попри велику різницю у проголошуваних політичних принципах двох президентів.

Еммануель Макрон на відміну від Трампа гостро критикує президента Путіна і не перестає застерігати про небезпеку теперішньої політики Москви.

Читайте також: Про одержимість Путіна розповів президент Франції: "Він використовує слабкість"

Трамп і Макрон також мають різні погляди на Паризьку кліматичну угоду, на те, якою має бути політика Заходу щодо Ірану, на перенесення американського посольства в Єрусалим, на міжнародну торгівлю тощо.

“Відносини Трампа з Макроном стали, можливо, найбільш неочікуваним партнерством епохи Трампа… Два лідери змогли створити дуже прагматичні робочі відносини”, - зауважив «Голосу Америки» Найл Ґардінер, директор Центру імені Марґарет Тетчер у фундації Heritage Foundation.

Аналізуючи методи Макрона, співробітник центру Carnegie Europe П’єр Вімон пише, що “він (французький президент), напевне, не має ілюзій щодо здатності змінити теперішнє націоналістичне налаштування адміністрації Трампа. Але у тих питаннях, де він розходиться з американським президентом, Макрон не наголошує на традиційних самостійних позиціях Франції, а активно згладжує розбіжності, використовуючи позитивний реалізм та більш прагматичну і м’якішу версію французької дипломатії”.

П’єр Вімон вважає, що Еммануель Макрон буде намагатися переконати Дональда Трампа у необхідності більшої терплячості в питаннях Ірану та, ймовірно, більшого залучення Америки до вирішення проблеми Сирії.

Важливим для президента Макрона буде також уникнення торговельної війни між США та Європою після того, як президент Трамп оголосив наміри запровадити високі тарифи на деякі категорії імпорту.

У понеділок два лідери, вечерею в маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона нагадають про спільну історію двох країн та важливість союзу американців з Францією у війні за незалежність від Великої Британії.

Читайте також: Трамп подарує Макрону частину історичного стільця

У середу Еммануель Макрон виступить на спільному засіданні обох палат Конгресу у Вашингтоні.

Невдовзі після Маркона у Вашингтоні буде гостювати канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Дивіться також: Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном