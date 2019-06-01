Тричі "Тупо". Призначення Донця начальником Служби безпеки Зеленського прокоментували у центрі Atlantic Council

Це означає, що у Коломойського буде доступ до всього. Тупо, тупо, тупо

Мелінда Гарінг, експерт американського аналітичного центру "Атлантична Рада" (Atlantic Council) у Вашингтоні розкритикувала призначення Максима Донця, якого називають колишнім охоронцем бізнесмена Ігоря Коломойського, на посаду начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України.

Указ про призначення Донця було опубліковано на сайті президента України 29-го травня.

"Прикрий непрофесіоналізм в Україні: Зеленський призначає людину Коломойського своїм тілоохоронцем. Це означає, що у Коломойського буде доступ до всього. Тупо, тупо, тупо", - твітує Мелінда Гарінг.

Різку оцінку Гарінг підтримав політолог Тарас Кузько, який загалом різко критикує Володимира Зеленського.

"Єдине, що дивує це здивування тих, хто заплющював очі на те, чого при Зеленському неможна було уникнути. То може Коломойський є реальним президентом України?", - твітує Кузьо.

Український журналіст-розслідувач Михайло Ткач, ще у лютому звернув увагу на те, що Донець здійснює охорону Зеленського. Ткач назвав Донця "багаторічним особистим охоронцем Ігоря Коломойського в Україні".

На Заході загалом поширені застереження з приводу можливого впливу на команду президента України Володимира Зеленського з боку суперечливого бізнесмена Ігоря Коломойського.

Раніше особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані назвав ставлення до Ігоря Коломойського випробуванням незалежності Володимира Зеленського, а самого Коломойського - "небезпечним". Клієнти Джуліані, бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман, за повідомленнями ЗМІ, мають конфлікт із Ігорем Коломойським, який називав їх "аферистами".

Руді Джуліані і сам є суперечливою постаттю у політичному житті США, а його нещодавні заяви щодо України окремі ЗМІ та оглядачі назвали такими, що межують із втручанням у державні справи України буцімто в інтересах Дональда Трампа.

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