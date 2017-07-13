Про це заявив міністр транспорту Ліоу Тіонг Лай на меморіальній службі

Малайзія сподівається, що підозрювані в катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.

Про це заявив у четвер міністр транспорту Ліоу Тіонг Лай.

Літак «Боїнг-777» був збитий над районом Cхідної України, який контролювався проросійськими сепаратистами, що воюють проти українських урядових військ, ракетою «Бук» російського виробництва. Такий висновок містився в доповіді Ради безпеки Нідерландів, опублікованій у жовтні 2015 року.

«Сподіваємося, що до кінця року або на початку наступного року ми зможемо прийняти рішення про те, кого ми дійсно можемо притягнути до судової відповідальності», – заявив міністр журналістам на меморіальній службі в адміністративній столиці Малайзії Путраджая.

На службі були присутні близько 90 рідних 43 громадян Малайзії, загиблих у катастрофі.

Очолювана Нідерландами група слідчих з Австралії, Бельгії, Малайзії і України у вересні дійшла висновку, що ракета була випущена з території на сході України, яку контролювали проросійські сепаратисти.

Дивіться також: Чи підриватиме західну демократію «Радіо Спутнік» у Вашингтоні?