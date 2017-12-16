Пола Манафорта звільнили з-під домашнього арешту

Суд погодився змінити умови утримання колишнього керівника виборчого штабу Трампа

Колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт, обвинувачений у відмиванні грошей і роботі на іноземний уряд без повідомлення влади США, буде звільнений з-під домашнього арешту.

У п’ятницю федеральний суддя Емі Берман Джексон заявила, що готова задовольнити клопотання захисту, пом’якшивши умови утримання підозрюваного. За рішенням суду, після пред’явлення звинувачень Пол Манафорт був переведений під домашній арешт під заставу в 10 мільйонів доларів. Ще 5 мільйонів були внесені в якості бондів.

При цьому суддя Джексон уточнила, що екс-керівнику виборчого штабу президента США буде заборонено залишати будинок після 9 вечора. Він також повинен постійно носити спеціальний браслет з GPS-передавачем.

Звинувачення, пред’явлені Манафорту і його бізнес-партнеру Ріку Ґейтсу, стали першими в розслідуванні про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року.

Минулого тижня слідчі з групи спецпрокурора Роберта Мюллера звернулися до суду з клопотанням, попросивши не розглядати прохання захисту Манафорта про зміну умов утримання. Причиною стала стаття для одного з українських видань, написана колишнім головою виборчого штабу разом з громадянином України, якого підозрюють в США в зв’язках з російськими спецслужбами.

Проте в п’ятницю суддя Джексон вирішила задовольнити клопотання захисту Пола Манафорта, заявивши, що обвинувачений вніс «достатню фінансову заставу», і зобов’язався бути на всіх судових засіданнях.

Дивіться також: Орися Луцевич з Chatham House про реформи в Україні та очікування Заходу