Винесення вироку Манафорту відкладено на тиждень

Суддя федерального суду США Емі Берман Джексон відклала винесення вироку Манафорту до 13 березня з початкової дати у 5 березня.

Це дає більше часу команді прокурора Роберта Мюллера а також адвокатам Пола Манафорта, щоб працювати над звинуваченнями в тому, що Манафорт порушував умови угоди про співпрацю з федеральними прокурорами. Під час закритих слухань в понеділок суддя не винесла рішення стосовно обвинувачень проти Манафорта у порушенні угоду про співпрацю, а дала обом сторонам справи час до 13 лютого, щоб представити додаткові матеріали, йдеться в матеріалах суду, які цитують ЗМІ.

У вересні, Манафорт визнав свою провину у змові проти США з метою перешкоджання правосуддю. Манафорт мав отримати полегшення вироку у відповідь на "повну та щиру" співпрацю зі слідством.

Тоді команда спецпрокрора США Роберта Мюллера надала детальну інформацію суду на підтримку того, що колишній очільник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт надавав брехливі свідчення, порушуючи угоду про визнання провини.

Адвокати Манафорта вказували, що невірні заяви їх клієнта не були навмисними і пов'язували це з недостатньою підготовкою та з погіршенням фізичного та психічного здоров'я через його одиночне утримання починаючи з середини липня у в'язниці в Вірджинії, наголошують ЗМІ з посиланням на судові документи.

Інформація команди спецпрокурора складалась з довідки на 31 сторінку підписану агентом ФБР Джефрі Віландом, який брав участь у більше десятка розмов з Манафортом під час його співпраці зі слідством Мюллера. Також додається 157 сторінок доказів. Саме звинувачення проти Манафорта у брехні стали причиною бажання прокурорів розірвати угоду з ним про співпрацю зі слідством.

Значну частину тексту документів поданих спецпрокурором закрито спеціальним чорнилом, для того, щоб захистити конфіденційну інформацію про свідків, або запобігти розголошенню важливих для слідства даних. Однак слідство не стало приховувати ім'я Кілімніка – партнера Манафорта по бізнесу, якого також підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами.

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