Офіс-менеджер, перекладач, стратег? Ким був ймовірний агент РФ Килимник для Пола Манафорта

У слідстві, яке веде спецпрокурор США стосовно можливого втручання Росії до виборів 2016 року, Костянтина Килимника описували як посередника, перекладача, або офіс-менеджера колишнього голови кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Однак, Килимник, якому поряд з Манафортом були висунуті звинувачення у спробах вплинути на свідків, відігравав більш значущу роль у формулюванні проросійської політичної стратегії, повідомляє АР.

Більше десяти років перед тим, як виникли підозри, що Росія намагалась вплинути на президентські вибори на користь Трампа, Манафорт та Килимник розмірковували про ризики, які несуть для Росії її можливі спроби вплинути на світову політику, свідчать документи.

«Захід більш вправний у сучасній грі, де уявлення світової спільноти і кут зору є більш важливим, ніж те, що відбувається насправді»,- писав Килимник Манафорту в 2004 році в аналітичній записці, що стосувалась спроб Росії маніпулюванти політичними подіями в країнах колишнього Радянського Союзу. «Росія, зрештою, програє, якщо не навчиться грати в цю гру», - наголошував Килимник

Килимник, як свідчать документи, почав таємно працювати на Манафорта ще тоді, коли він працював в американській неурядовій організації International Republican Institute

Килимник, про якого спеціальний прокурор Робер Мюллер вважає, що той переховується в Росії і має зв’язки з розвідслужбами Росії – допомагав Манафорту робити презентації для клієнтів в Росії та Україні, як свідчать документи. Серед клієнтів Манафорта був і російський олігарх Олег Дерипаска і інші заможні росіяни зі зв’язками з Путіним.

Килимник, як свідчать документи, почав таємно працювати на Манафорта ще тоді, коли він працював в американській неурядовій організації International Republican Institute.

Судові документи США, що свідчать, що зв’язки Килимника з російською розвідкою залишались активними і на час президентської кампанії 2016 року.

Документи свідчать, що Килимник допомагав в формулюванні стратегій, які Манафорт продавав клієнтам і що саме він забезпечував зв’язок між Манафортом і тими, хто надавав фінансування, включаючи Дерипаску.

Дерипаска заперечив, що він наймав Манафорта для політичної роботи на користь Росії.

Водночас, судові документи які стали відомі минулого тижня, вказують на більш тісний зв’язок, ніж було відомо раніше, між Манафортом і Дерипаскою.

У документах, доданих до запиту на ордер на обшук в липні 2017 року, агент ФБР повідомив, що податкові документи компанії, яку контролював Манафорт з дружиною, свідчать про надходження кредиту у 10 мільйонів доларів від Дерипаски.

Дозвіл на обшук апартаментів Манафорта в Вірджинії було надано, і це дозволило отримати ключові докази для висунення звинувачень Мюлером проти Манафорта в рамках розслідування можливого втручання Росії до президентських виборів 2016 року.

Документи також свідчать, що Дерипаска фінансував консультаційну роботу Манафорта в Україні в 2005-2006 роках. Інформація спирається на свідчення джерела, ім’я якого було відредаговане, що може означати, що колишній поплічник Манафорта обрав співпрацю зі слідством.

Килимник, який народився в Україні за радянських часів, до розпаду Радянського Союзу в 1991 році, навчався в державному військовому університеті за спеціальністю «лінгвіст». Після військової служби, він працював перекладачем в International Republican Institute (IRI) в 1995 році і, згодом обійняв посаду в.о. голови офісу в Москві.

IRI активно просувало демократизацію на пострадянському просторі, зокрема, підтримуючи Помаранчеву революцію в Україні.

У грудні 2004 року Килимник вже працював на Манафорта – і не перекладачем, як він раніше сказав the New York Times, а в якості стратега

Навіть до Помаранчевої революції, Килимник почав таємно працювати з Манафортом, проти цього руху, свідчать документи, які є в розпорядженні АР.

У грудні 2004 року Килимник вже працював на Манафорта – і не перекладачем, як він раніше сказав the New York Times, а в якості стратега, наголошує АР.

Коли в IRI в березні 2005 року дізнались про роботу Килимника з Манафортом, Килимника одразу звільнили. Потім він почав працювати на Манафорта на повний робочий день за місячну зарплату у 10 000 доларів США, свідчать документи.

Навіть коли Манафорт втратив роботу в кампанії Трампа і проти нього було висунуто звинувачення, Килимник допомагав писати редакційну статтю на захист Манафорта від імені колишнього українського урядовця Олега Волошина.

У квітні, Килимник зв’язався з двома свідками в справі, яку розслідує спецпрокурор Мюллер. «Гей. Це Костянтин, - написав Килимник в WhatsApp, - мій друг хоче з вами зв’язатись, щоб передати декілька послань. Чи можна це організувати?»

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