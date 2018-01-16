Судовий процес Пола Манафорта та його співробітника, за всіма ознаками, відкладений до осені

Федеральний суддя заявив, що судовий процес колишнього керівника виборчої кампанії президента Трампа Пола Манафорта і його співробітника Ріка Ґейтса не може розпочатися у травні, як цього вимагав спеціальний прокурор, що веде розслідування про можливі таємні зв’язки з Росією, кажучи, що обом сторонам потрібно більше часу для вивчення доказів і винесення досудових рішень.

Суддя дав зрозуміти, що процес може розпочатися у вересні або у жовтні.

Федеральна велика лава присяжних у жовтні минулого року висунула звинувачення двом колишнім співробітникам Трампа із 12 пунктів – у змові, відмиванні грошей, робленні фальшивих заяв та інших злочинах у зв’язку з їх лобістською працею на користь колишнього проросійського президента України Віктора Януковича.

Ці звинувачення не пов’язані зі слідством, що його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер на основі звинувачення, що в ході президентської кампанії Трампа у 2016 році вони були в таємній змові з Росією, щоб вплинути на результати президентських виборів.

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