Для Манафорта в американській тюрмі призначили VIP-камеру

Колишнього керівника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта федеральний суддя у п’ятницю посадила за ґрати

Він – вельми іменитий в’язень (VIP: Very Important Prisoner – ГА).

Пол Манафорт, колишній керівник президентської передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016-у, провів свою першу ніч у федеральній тюрмі у Вірджинії – де його місцеперебування визначено як «VIP».

Про це повідомляє газета New York Post/

Манафорт перебуває під вартою у в’язниці Northern Neck Regional Jail у місті Ворсоу у Вірджинії, що за приблизно 90 миль від столичного Вашингтона.

Згідно з даними, Манафорта посадили у в’язницю в п’ятницю о 20:22 за місцевим часом.

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15 червня федеральний суддя Еймі Берман Джексон скасувала попереднє рішення, згідно з яким Манафорт міг під домашнім арештом залишатися на свободі під заставою до початку судового процесу. Суддя пояснила своє рішення тим, що проти Манафорта висунули звинувачення у спробах нав’язати контакти із свідками у його майбутньому судовому процесі, і намаганнях вплинути на них.

Президент Трамп назвав дуже жорстким і нечесним взяття під варту Пола Манафорта.

«Вау, що за жорстке рішення для Пола Манафорта, який представляв Рональда Рейґана, Боба Доула і багатьох інших провідних політиків і кампаній. Я і не знав, що Манафорт ватажок мафії. А як щодо Комі, корумпованої Гілларі і всіх інших ? Дуже несправедливо!» – написав Трамп у Twitter.

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