У США вважають, що Трамп підкупив Україну "Джавелінами", але Київ заперечує

Попри заперечення з України, ЗМІ США та численні оглядачі не ставлять під сумнів тезу американського видання The New York Times про те, що отримання "Джавелінів" Україною відбувалося в обмін на "блокування" Україною розслідування, яке ведеться у США щодо Пола Манафорта.

Наприклад, у четвер відома американська журналістка Наташа Бертранд поставила буцімто заморозку Україною справ в яких фігурує Манафорт в один ряд останніми бізнес угодами між Києвом та Вашингтоном, як доказ спроб української влади вмилостивити президента США.

"Порошенко добився милості Трампа посприявши вугільній угоді на 80 мільйонів доларів. У лютому Укрзалізниця підписала угоду вартістю мільярд доларів з американською компанією GE. Порошенко також запропонував будівельним компаніям із США 90% всіх контрактів на ремонт/відновлення інфраструктури у Донбасі, а ще Україна заморозила співпрацю із спеціальним прокурором США Мюллером", - твітує Бертрандт.

Раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер не звертався до ГПУ по допомогу щодо розслідування у справі колишнього глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це Єнін заявив на своїй сторінці у Facebook.

Сумно бачити, що українські правоохоронці заморозили своє розслідування щодо Манафорта та Клімніка, щоб не гойдати човен через розслідування, яке у США ведеться щодо Трампа

"Хочу сподіватись, що йдеться про банальну помилку в перекладі (lost in translation), оскільки про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться. Кращим свідченням цього є повернуті з США в Україну понад 600 тис. дол. США в рамках кримінальних проваджень, згаданих у статті Нью-Йорк Таймс. Жодних «заборон» виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі!", - заявив Єнін.

Заява прозвучала у відповідь на матеріал видання The New York Times, яке, спираючись на коментар керівника департаменту спецрозслідування ГПУ Сергія Горбатюка, вказує що уряд України фактично блокує розслідування, яке у США ведеться щодо Пола Манафорта, колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа, який також є фігурантом "чорної каси" Партії Регіонів. Так у виданні охарактеризували припинення в Україні розслідування чотирьох справ в яких фігурує Манафорт.

Видання пов'язало долю цих справ в Україні із наданням їй "Джавелінів" адміністрацією Дональда Трампа.

​Тезу The New York Times активно підхопили ЗМІ та оглядачі і, здебільшого, не ставлять під сумнів.

"Ми, напевне, маємо запитати, чи просила адміністрація Трампа Україну припинити допомагати Роберту Мюллеру?". Таке повідомлення розмістила у Twitter представник команди одного з найрейтинговіших (та критичних щодо Трампа) телевізійних шоу США Rachel Maddow Show.

"Сумно бачити, що українські правоохоронці заморозили своє розслідування щодо Манафорта та Клімніка, щоб не гойдати човен через розслідування, яке у США ведеться щодо Трампа", - твітує колишній високопосадовець адміністрації Барака Обами, критик Дональда Трампа, Майкл Карпентер.

"У цій корумпованій адміністрації міжнародна торгівля зброєю та обструкція правосуддя перетинаються. Конгрес має витребувати всі документи. Чи Трамп підкупив Україну, щоб там перестали співпрацювати з Мюллером?", - твітує професор права Річард Пейнтер.

Загалом, спостерігається без перебільшення злива закидів про те, що Україна припинила розслідування в яких фігурує Манафорт, щоб догодити Трампу. Всі вони зводяться до статті у The New York Times.

Водночас, народний депутат Володимир Ар'єв, слова якого було використано у статті The New York Times, заявив що його слова було вирвано із контексту, який змінив суть його коментаря наданого американському ЗМІ.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін, коментуючи статтю американського видання, також відзначив, що ні американські правоохоронці, ані ФБР, ані Мюллер, до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались.

Відповідно до матеріалів оприлюднених у серпні 2016-го року НАБУ, для Манафорта "Партія Регіонів", протягом кількох років та десятків платежів, виділила понад 12 мільйонів доларів. У якості доказу наводяться документи з відповідними записами, в яких напроти імені манафорта стоять підписи інших осіб.

Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння згідно з українським законодавством

Частина платежів зазначених у "чорній касі" з часом здобули підтвердження. Матеріали, які стосуються Манафорта фігурують у низці розслідувань, які ведуться НАБУ та ГПУ.

При цьому ще 2017-му році у НАБУ заявили, що НАБУ і САП не проводили офіційного розслідування причетності Пола Манафорта до одержання коштів від Партії регіонів.

"Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння згідно з українським законодавством. Оцінку діям даної особи мають давати компетентні органи інших держав, чия юрисдикція поширюється на розслідування ймовірних фактів таких правопорушень", - йдеться у заяві НАБУ від 2017-го року.

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