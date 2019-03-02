Манафорт не хоче провести решту життя у в’язниці через порушення в роботі на українських політиків

Наступного тижня суддя штату Вірджинія планує призначити покарання Полу Манафорту за звинуваченнями в фінансовому та податковому шахрайстві.

Першого березня адвокати колишнього очільника передвиборчої кампанії Дональда Трампа звернулись з проханням до судді призначити «значно менше покарання» для Манафорта за роботу на користь українських політиків, ніж запропоновані прокурорами від 19 до 24 років ув’язнення, повідомляють ЗМІ.

Під час судового процесу у штаті Вірджинія, Манафорта звинуватили в тому, що він направляв гроші отримані від українських олігархів – Віктора Януковича та представників Опозиційного блоку - за кордон з метою уникнення від оподаткування, а потім вдавався до банківського шахрайства, щоб підтримувати розкішний спосіб життя, зокрема, намагаючись шахрайським чином отримати банківські кредити після того, як покровителі політтехнолога в Україні втратили владу після подій Революції Гідності.

В записці поданій судді штату Вірджинія, адвокати називають покарання запропоноване прокурорами «явно невідповідним» злочинам з банківського та податкового шахрайства, які вчинив політтехнолог.

Адвокати Манафорта наголошують, що стан здоров’я їх підзахисного погіршився, він зазнав значних фіансових та репутаційних втрат.

«Пан Манафорт визнає, що суд був справедливим і приймає вердикт журі і справді кається в своїй поведінці», - йдеться в записці поданій судді, повідомляють ЗМІ.

Для 69-річного Манафорта строк покарання запропонований прокурорами може стати пожиттєвим.

15 лютого, коли Пол Манафорт був присутнім під час судового засідання, він мав дезорієнтований вигляд. Про це говорить аналітик CNN Джеффрі Тубін. Його "неможливо було пізнати", - заявив Тубін.

"Він має вигляд людини, яка помирає. Він ходить з паличкою. Він мав дезорієнтований вигляд. Він настільки швидко занепав у в'язниці і коли розумієш, що він втратив свою угоду про співпрацю і шанс на зменшення вироку, який може бути винесено в окремій справі у Вірджинії, 70-річна людина має такий вигляд, що може померти у в'язниці і над цим варто задуматись", - сказав Тубін.

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