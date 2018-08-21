Манафот винний по 8 пунктах обвинувачення - рішення суду

Пола Манафорта визнали винним за 8 із 18 пунктів обвинувачення. Таке рішення винесли присяжні під час судового розгляду у місті Александрія, штат Вірджинія.

П`ять з них мають відношення до ухиляння від податків, один – недекларування іноземних банківських рахунків, як вимагає того закон, та два пункти – щодо банківського шахрайства.

Про це повідомляють американські медіа, що працюють в залі суду.

За рештою 10-ма пунктами, щодо яких присяжні не змоги досягти консенсусу, суддя оголосив процес таким, який не відбувся.

Загалом колишнього політтехнолога Віктора Януковича і керівника виборчого штабу Дональда Трама звинувачували за 18 пунктами.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом йому загрожує до 80 років ув'язнення.

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